Slušaj vest

Publika je oduvek reagovala na jake emocije u filmovima – bilo da je to trenutak kada lik Metjua Mekonahija u filmu „Interstelar“ u tuzi gleda poruke svoje ćerke ili scena u kojoj Forest stoji nad Dženinim grobom u filmu „Forest Gamp“. Međutim, naučnici su pokušali da utvrde koja je scena, prema merljivim parametrima, najtužnija u istoriji kinematografije.

Scena iz filma Forest Gamp Foto: PARAMOUNT PICTURES / AFP / Profimedia

Istraživači sa Univerziteta u Kaliforniji, Berkli, sproveli su studiju pod nazivom „Izazivanje emocija pomoću filmova“, sa ciljem da izmere koje filmske scene izazivaju najintenzivnije emocije. U studiji je učestvovalo skoro 500 ispitanika koji su gledali isečke iz više od 250 filmova različitih žanrova.

Prvo mesto – drama „Šampion“ iz 1979. godine.

Prema rezultatima studije, najtužnija scena dolazi iz sportske drame The Champ, kod nas poznate kao „Šampion“. Glavne uloge igraju Džon Vojt i Fej Danavej, dok je dečju ulogu igrao Riki Šreder.

Pogledajte u galeriji fotografije iz filma:

1/6 Vidi galeriju Drama Šampion iz 1979. godine je najtužniji film na svetu Foto: M.G.M / Album / Profimedia, Metro-Goldwyn-Mayer Pictures / AFP / Profimedia, ©Metro-Goldwyn-Meyer (MGM) / Entertainment Pictures / Profimedia

To je kraj filma u kojem bokser, koga igra Vojt, umire od povreda zadobijenih u ringu. Njegov mladi sin očajnički pokušava da ga probudi, nesvestan da se oproštaj već dogodio. Ova scena, prema rezultatima studije, bila je ona koja je najdoslednije i najintenzivnije izazivala osećanja tuge kod ispitanika.

Drugo mesto – Bambijeva majka

Scena u kojoj umire Bambijeva majka se dugo smatrla najtužnijom Foto: Walt Disney Productions / AFP / Profimedia

Na drugom mestu liste najtužnijih scena našla se smrt majke iz animiranog klasika Bambi kompanije Volt Dizni. Scena u kojoj mlado lane doziva svoju majku decenijama se smatra jednim od najdirljivijih trenutaka u istoriji animacije.

Video: Trejler za film Goat