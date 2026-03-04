Slušaj vest

Glumica Semka Sokolović-Bertok ostavila je dubok trag u jugoslovenskom i hrvatskom pozorištu, filmu i televiziji, a malo je poznato da je istovremeno bila i vrhunska šahistkinja – čak osam puta osvajala je titulu državne prvakinje Hrvatske. Preminula je 4. marta 2008. godine u Zagrebu, u 72. godini, od posledica moždanog udara. Sahranjena je šest dana kasnije na zagrebačkom groblju Mirogoj.

Od Sarajeva do zagrebačke scene

Rođena je 1935. godine u Sarajevu, u porodici Rasima i Abide Sokolović. Otac, finansijski inspektor, preminuo je kada je imala tri godine, pa je odrasla uz majku i sestru Bademu. Njena porodica, prema predanju, vodi poreklo od Mehmed-paše Sokolovića, a deda joj je bio beg.

U Sarajevu je pohađala glumačku školu, a nakon mature 1953. godine položila je prijemni ispit na Akademiji i impresionirala dr Branka Gavellu, koji ju je primio za asistenta. Ubrzo je postala članica zagrebačkog Dramskog kazališta Gavella, gde je provela gotovo čitav radni vek – od 1957. do odlaska u penziju četiri decenije kasnije.

Film, televizija i prepoznatljive role

Prvu filmsku ulogu ostvarila je 1956. godine u drami „U mreži“ reditelja Bojana Stupice. Tokom karijere igrala je u brojnim jugoslovenskim i hrvatskim filmovima i serijama.

Posebno se pamte njene uloge u serijama Kuda idu divlje svinje, U registraturi, Velo misto i Bitange i princeze, kao i u filmu Majstori, majstori.

U komediji Rajka Grlića „U raljama života“ tumačila je tetku iz Bosanske Krupe, ulogu koju su i publika i kritika smatrali toliko upečatljivom da su mnogi verovali da je oko tog lika mogao biti izgrađen čitav film.

Reditelj Goran Marković poverio joj je prvu veliku filmsku rolu u „Majstorima, majstorima“, a kasnije su je angažovali i brojni autori nove generacije. Tokom osamdesetih postala je jedno od najprepoznatljivijih lica televizijskih serija, među kojima je širokoj publici ostala u sećanju kao šjora Sena u seriji Bolji život.

Šah, karte i takmičarski duh

Iako je bila posvećena glumi, sport je zauzimao važno mesto u njenom životu. U mladosti se bavila mačevanjem, ali je zbog povrede odustala. Ljubav prema nadmetanju prenela je na šah, u kojem je ostvarila vrhunske rezultate, kao i na bridž i kartanje.

Za sebe je govorila da nije kockar, već takmičar.

„Ja sam više takmičar nego kockar. I kad igram karte za novac, ne mislim koliko ću ga izgubiti, već hoću li dobiti ili izgubiti“, izjavila je u intervjuu za „Studio“ 1985. godine.

Na pitanje da li je zaista tražila da je sahrane sa kartama, uz osmeh je potvrdila: „Jesam. Možda se i tamo nađe neko ko će igrati.“

Umetnica snažne pojave

Semka Sokolović-Bertok bila je majstor velikih scena. Njena pojava, često stroga i otresita, ostajala je urezana u pamćenje gledalaca, neretko snažnije od glavnih likova. Zahvaljujući Fadilu Hadžiću dobila je prve značajne pozorišne uloge i vremenom izgradila status jedne od najupečatljivijih karakternih glumica regiona.

I nakon raspada Jugoslavije redovno je dobijala ponude iz Sarajeva, Beograda i Ljubljane, ostajući prisutna na scenama bivše zajedničke države.

