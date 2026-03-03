Održana promocija nove RTS serije "Izvor": Evo kada počinje sa emotivanjem
Večeras je u Mts dvorani održana promocija i novinarska projekcija nove RTS-ove serije „Izvor”, koju gledamo od ovog vikenda, sedmog marta, na Prvom programu RTS-a.
O seriji "Izvor" već se dosta priča, i od nje se mnogo i očekuje. Serija obrađuje dešavanja oko dve porodice, jedne seoske i druge
gradske. O svojim ulogama (Dragana i Une) govore mladi glumci Đorđe Kadijević i Teodora Dragićević.
„Moji roditelji u seriji i ja dolazimo iz Ramaće – jednog šumadijskog sela, a Teodora ima ulogu devojke iz Beograda“, rekao je Kadijević.
„Mislim da će to biti jako zabavan sukob između gradskih sredina gde su ljudi navikli na jedno, i seoske sredine gde su ljudi potpuno
drugačiji. Una je jedna jako slobodna devojka, umetnica, bez zadrške šta će reći i kako će se ponašati, dok Draganovi roditelji prosto ne mogu da shvate, niti mogu da pojme da neko takav uopšte postoji“, dodala je Teodora.
Dragan je zaljubljen u Unu, i to radnji daje dodatni interesantan tok.
„Dragan je „odlepio“ za Unom. Tako da polako želi, i sprema se da napusti porodično gnezdo. Videćemo da li to njegovim roditeljima
odgovara. On je odrastao u veoma patrijarhalnoj porodici, pa da će ta tranzicija iz mladića u muškarca biti izuzetno zanimljiva za gledanje“, objašnjava Đorđe.
Zanimljivi će biti i sukobi između dve porodice. „To će biti jako duhovito jer su ljudi koji igraju naše roditelje vrhunski komičari i
vrhunski glumci“, kaže Teodora.
Glumci nisu otkrili da će biti i ostati zajedno, već su poručili gledaocima da to otkriju u seriji, koja će se emitovati subotom i
nedeljom od 20 časova na Prvom programu RTS-a.