Večeras je u Mts dvorani održana promocija i novinarska projekcija nove RTS-ove serije „Izvor”, koju gledamo od ovog vikenda, sedmog marta, na Prvom programu RTS-a.

O seriji "Izvor" već se dosta priča, i od nje se mnogo i očekuje. Serija obrađuje dešavanja oko dve porodice, jedne seoske i druge
gradske. O svojim ulogama (Dragana i Une) govore mladi glumci Đorđe Kadijević i Teodora Dragićević.

Teodora Dragićević Djordje Kadijević.JPG
Foto: RTS promo

„Moji roditelji u seriji i ja dolazimo iz Ramaće – jednog šumadijskog sela, a Teodora ima ulogu devojke iz Beograda“, rekao je Kadijević.

Promocija serije "Izvor" Foto: Marko Karović

„Mislim da će to biti jako zabavan sukob između gradskih sredina gde su ljudi navikli na jedno, i seoske sredine gde su ljudi potpuno
drugačiji. Una je jedna jako slobodna devojka, umetnica, bez zadrške šta će reći i kako će se ponašati, dok Draganovi roditelji prosto ne mogu da shvate, niti mogu da pojme da neko takav uopšte postoji“, dodala je Teodora.

Nela Mihailović.jpg
Foto: RTS promo

Dragan je zaljubljen u Unu, i to radnji daje dodatni interesantan tok.
„Dragan je „odlepio“ za Unom. Tako da polako želi, i sprema se da napusti porodično gnezdo. Videćemo da li to njegovim roditeljima
odgovara. On je odrastao u veoma patrijarhalnoj porodici, pa da će ta tranzicija iz mladića u muškarca biti izuzetno zanimljiva za gledanje“, objašnjava Đorđe.

Zanimljivi će biti i sukobi između dve porodice. „To će biti jako duhovito jer su ljudi koji igraju naše roditelje vrhunski komičari i
vrhunski glumci“, kaže Teodora.

serija Izvor
serija Izvor Foto: RTS promo

Glumci nisu otkrili da će biti i ostati zajedno, već su poručili gledaocima da to otkriju u seriji, koja će se emitovati subotom i
nedeljom od 20 časova na Prvom programu RTS-a.

IZVOR EP01 ULOGE LOLA STANKOVIC, GORAN STANKOVIC I ZORKA BIORAC.jpg
Olga Odanović u seriji Radio Mileva
Izvor foto promo RTSGordan Jović (4).jpg

