Slušaj vest

Nakon 17 godina uspešnog rada sa grupom “The Frajle”, Nataša Mihajlović započinje novo poglavlje u svojoj karijeri i u naredne dve godine posvećuje se isključivo samostalnom umetničkom radu.



Njen samostalni muzički put počeo je pre dve godine, te je do sada objavila četiri pesme, a prvi singl „Stranac“ brzo je pronašao svoju publiku i zavrteo se na radio stanicama širom zemlje i regiona. Za ovu pesmu dobila je nagradu za „Najbolji projekat godine“ od Naxi radija.



Četvrta pesma „Nema nazad“ nagrađena je na festivalu Beogradsko proleće, što je dodatno učvrstilo njen samostalni autorski identitet.



U međuvremenu je pokrenula i inicijativu „Probudi me, zovi me“, nastalu iz istoimene pesme koju je posvetila svom bratu Raletu. Ovaj projekat bavi se podizanjem svesti o depresiji, anksioznosti i prevenciji suicida, sa željom da kroz muziku, javne nastupe i aktivnosti u zemlji i regionu, otvori prostor za razgovor o temama koje se često prećutkuju.



„Došlo je vreme da se posvetim svojoj muzici, svom stvaralaštvu i svojoj karijeri. Imam mnogo toga što želim da napišem, otpevam i podelim sa ljudima“, poručuje Nataša.

Foto: Ana Banjac



U toku su pripreme za njen prvi solo album, kao i nastavak regionalnog širenja projekta „Probudi me, zovi me“. Predstojeći period zahteva punu energiju, fokus, ljubav i kreativnu posvećenost, zbog čega je odlučeno da u naredne dve godine neće biti aktivna u sastavu “Frajli”, ali će publika imati priliku da je sluša na samostalnim koncertima.



Prvi veliki korak biće njen solo koncert 8. marta u Novom Sadu, koji simbolično otvara jednu ličnu i umetničku etapu. Plan je da kroz koncerte širom regiona predstavi publici svoj autorski izraz i odgovori na pitanje: „Ko je Nataša?“ kroz muziku koja je intimnija, drugačija i potpuno njena.



Oni koji su imali priliku da prisustvuju njenim solo nastupima, možda već imaju odgovor na pitanje “Ko je Nataša?”. Ona je žena koja se ističe energijom, harizmom, idejama i inspiracijom. Kantautorka moćnog, raskošnog i magičnog glasa, koji će tek doći do izražaja kada u potpunosti raširi svoja muzička krila. Nataša sama piše svoje pesme koje predstavljaju otpevane životne priče i obožava da deli svoj dar i talenat sa publikom.

Bonus video: Frajle gostovanje na Kuriru