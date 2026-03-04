Slušaj vest







Emotivno razorna drama o savesti i krivici, koja kroz priču o nemačkom baronu sa presađenim srcem otvara bolnu i zabranjenu temu trgovine organima na Kosovu i Metohiji - film koji postavlja pitanje: može li se pravda izboriti kada zločin kuca iz sopstvenih grudi? Igrani film „Žetva“, inspirisan istinitim događajima opisanim u romanu „Srpsko srce Johanovo“ Veselina Dželetovića, u koprodukciji Bandur film-a i TS Media, imaće svoju svečanu premijeru 17. marta u MTS dvorani u Beogradu, nakon čega će krenuti u domaću i međunarodnu bioskopsku distribuciju.

Film prati zapanjujuću priču o nemačkom baronu Johanu fon Vagneru, koji nakon ilegalne transplantacije srca, počinje da ima uznemirujuće snove i vizije. Pod teretom sećanja koja ne pripadaju njegovom životu i odgovornosti koju ne može da ignoriše, Johan započinje ličnu i opasnu potragu za istinom. Njegovo putovanje vodi ga na Kosovo i Metohiju, gde se suočava sa mračnom realnošću ilegalne trgovine organima, vezanim za ozloglašenu „Žutu kuću“. Susret sa porodicom čoveka čije srce nosi u grudima, majkom, suprugom i malim sinom Milanom, dodatno učvršćuju Johanovu želju da, makar i prekasno, pokuša ispraviti nepravdu.

Foto: Promo

„’Žetva’ je hrabar i neophodan film koji se bavi jednom od najkontroverznijih i najosetljivijih tema novije istorije. Ovaj projekat ne pristaje na zaborav niti na relativizaciju, već otvara prostor za ozbiljno, argumentovano i umetnički odgovorno suočavanje sa događajima koji i dalje traže punu istinu i pravdu. Za nas je važno da ovakve teme obrađujemo bez senzacionalizma, ali sa jasnom vrednosnom pozicijom – u interesu žrtava i njihovih porodica, kao i u interesu istorijske istine. Učešće internacionalne glumačke postave dodatno potvrđuje ambiciju projekta da prevaziđe lokalne okvire i da ovu temu predstavi međunarodnoj publici na kredibilan i produkciono visok standardizovan način. TS Media ovim ostvarenjem nastavlja strateško opredeljenje ka razvoju društveno relevantnog, autorski snažnog i globalno konkurentnog sadržaja“, izjavila je Aleksandra Martinovic, direktorka direkcije za multimediju Telekom Srbija (TS Media).

Autorsku, glumačku i širu ekipu filma „Žetva” čine domaći i međunarodni filmski profesionalci. Scenario za film, inspirisan romanom „Srpsko srce Johanovo“ Veselina Dželetovića, potpisuje američki reditelj, producent i glumac Pol Kampf, koji je i režiser filma. Ko-reditelj filma je srpski reditelj Mladen Šević. Direktor fotografije je naš proslavljeni Radan Popović, koji već 30 godina uspešno radi u Holivudu, dok je muziku za film komponovao Goran Bregović. Bregović je za Žetvu napisao više od 10 tema, koje snažno boje emotivni narativ priče. U filmu igra međunarodna glumačka ekipa, među kojima su: Matthew McNulty, britanski glumac nemačkog porekla, u ulozi Johana, Angus Macfadyen, škotski glumac, našoj publici poznat po ulozi u slavnom filmu „Hrabro srce“, Paul Murray, Rebecca Calder, kao i srpski glumci Jovana Gavrilović, Sergej Tutić, Jasmina Avramović, Aleksandar Jovanović, Sara Cizelj, Jovan Veljković, Vahid Džanković, Radoje Čupić i mnogi drugi.

Foto: Promo

U susret premijeri, producent Dragan Ivanović iz Bandur filma, izjavio je:

„Posle višegodišnjeg rada, veoma sam ponosan na film ’Žetva’. Zahvaljujem se velikom broju ljudi koji su nam se na tom putu priključili, a posebno glumcima, autorima i članovima filmske ekipe. Ovaj film posvećujem članovima porodica kidnapovanih i nestalih lica sa Kosova i Metohije“. Ova duboko potresna priča, kroz Johanovu perspektivu, osvetljava i sudbine žrtava ovih strašnih zločina, ali i postavlja univerzalna pitanja odgovornosti i savesti, krivice i mogućnosti iskupljenja. Istovremeno, film se bavi temama koje prevazilaze granice Srbije, osvetljavajući pitanje ilegalnih trgovina organima na globalnom nivou i koje se, i danas, događaju širom sveta, često ostajući na margini savremenih, opšteprihvaćenih informacija i činjenica. Film „Žetva” podržan je od strane Filmskog centra Srbije. Trejler je na linku

