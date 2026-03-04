Slušaj vest

Vest o prekidu snimanja jedne od omiljenih domaćih serija, "Radio Mileva", rastužila je gledaoce širom Srbije. Ipak, na veliku radost mnogobrojnih fanova, kraja zapravo nema - Radio Televizija Srbije (RTS) je najavila da se snimanje nastavlja, a sada se pojavila i fotografija.

Da se uveliko radi na novim epizodama dokazuje i glumica Hristina Popović, koja je na svom Instagram nalogu objavila fotografiju sa seta i oduševila brojne pratioce.

Foto: PrintScreen/Instagram/hristina_popo

Na slici vidimo sjajnu i dobro raspoloženu ekipu – Olgu Odanović, Daru Džokić, Anđelku Prpić, Tijanu Marković, Branku Šelić i samu Hristinu Popović. Iza nasmejanih glumica jasno se vide kamere i prepoznatljivi set koji liči na scene iz "Radio Mileve", što je potvrdilo šuškanja da je snimanje uveliko u toku i da se ova ženska ekipa sigurno vraća na male ekrane.

U galeriji pogledajte kadrove iz hit serije "Radio Mileva":

1/12 Vidi galeriju Olga Odanović u seriji "Radio Mileva" Foto: RTS promo, Promo RTS

Podsetimo, gledaoci su u poslednjoj epizodi ostali u suzama i neizvesnosti kada su stanari saznali da ih je prevario investitor Gojko i da im preti rušenje zgrade. Ipak, ujedinjene komšije stale su ispred svog objekta, a ovakav dramatičan rasplet zapravo je bio uvod u narednu sezonu.

Sudbinu čuvene zgrade otkrila je legendarna glumica Olga Odanović, koja tumači glavni lik, Milevu:

– Na naše veliko zadovoljstvo, zgradu smo uspeli da spasimo. Tako da smo negde svi srećni što će publika imati priliku da pogleda dalji tok odvijanja serije Radio Mileva – izjavila je glumica, prenosi Blic.

VIDEO: Anđelka bez šminke