da li ste znali?

Gledaoci često pamte velike uloge, ali ponekad najzanimljivije televizijske priče kriju se u glumačkim "spojnicama" kroz decenije.

Jedna od njih vezuje dva kultna naslova: serije "Vuk Karadžić" i "Porodično blago", ali i dva velika imena domaće scene: Danila Lazovića i Snežanu Savić.

Od istorijske drame do porodične komedije

U seriji "Vuk Karadžić" (1987), Danilo Lazović i Snežanu Savić bili su deo glumačke postave.

Pripale su im uloge Stefana Karadžića (Vukovog oca) i Jegde Karadžić (Vukove majke).

Godinama kasnije, publika ih je gledala u potpuno drugačijem žanru – u megapopularnom "Porodičnom blagu" (1998), koje je snimano od kraja devedesetih do početka dvehiljaditih.

U toj seriji Lazović i Savićeva igrali su bračni par Bogoljuba Čerčila Gagića i Rajnu Gagić.

serija Vuk Karadžić Foto: Printscreen/Youtube

Isti glumci – dva bračna sveta

Zanimljivo je da su u "Vuku Karadžiću" tumačili roditelje jedne od najvažnijih istorijskih ličnosti srpske kulture, dok su u "Porodičnom blagu" postali lice jednog od najupečatljivijih televizijskih domaćinstava, koje publika i danas rado pamti.

Odnos pokojnog Danila Lazovića prema identitetu često se dovodio u vezu sa snažnim i uverljivim tumačenjem istorijskih i narodnih likova.

- Naši preci su naša svakodnevnica. Srbi se prepoznaju kao narod relevantan, ne vidim razlog da se ne diče svojom ponositošću. Sve je precizno određeno, našim precima, našim genetskim kodom. Polusvet koji se stidi sebe, svoje autentičnosti, koji se stide svojih roditelja, zato što nisu Francuzi, ja se sa njima ne mogu družiti - istakao je svojevremeno glumac.

Njegova koleginica i televizijska supruga Snežana Savić nedavno je govorila o Danilu s uvažavanjem.

Snežana Savić u seriji Porodično blago Foto: Printscreen/Youtube

- Čovek koji je u sebi nosio mnogo čestitosti, mnogo topline, mnogo ljudskog. Nisam srela iskrenijeg, toplije, čestitije biće, čistije. On je čini mi se igrao ulogu u filmu "Laf u srcu". Mislim da je on to bio celog života, u svojoj duši - rekla je glumica.

Glumačka podudarnost dobro pokazuje raspon domaće televizije – od velike istorijske freske do savremene porodične satire.

U oba slučaja, Danilo Lazović i Snežana Savić ostavili su snažan trag, toliko da ih deo publike i danas povezuje sa tim ulogama, u zavisnosti od generacije koja je serije gledala u premijeri ili reprizama.

(Kurir.rs/ Srbija Danas)

Bonus video: Serija Sulejman Veličanstveni