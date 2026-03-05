Slušaj vest

Ljubavni život pisca i slikara Momo Kapora često je bio tema javnih priča i spekulacija. Njegov život obeležile su dve žene – Ana Pjerotić i Ljiljana Kapor – ali jedan od najintrigantnijih tračeva odnosio se na navodnu aferu sa Jelisavetom Karađorđević, ćerkom kneza Pavla Karađorđevića.

Priča je godinama kružila među čitaocima i ljubiteljima Kaporovog dela, naročito nakon što se pojavila tvrdnja da je roman „Zoe“, objavljen 1978. godine, inspirisan upravo princezom Jelisavetom.

Susret u Njujorku

U knjizi „Kaporova školica“, koju je napisao Aleksandar Đuričić, opisuje se kako je došlo do njihovog upoznavanja. Kapor je sredinom sedamdesetih često boravio u Njujorku, gde je radio u ateljeu svog prijatelja slikara Laleta Đurića i usavršavao se u slikarstvu.

Jedne večeri našao se na prestižnoj zabavi na Petoj aveniji. U jednom trenutku ostao je sam sa čašom šampanjca, noseći bedž na kojem je pisalo „Kiss me, I’m Serbian“.

Tada mu je prišla tamnokosa žena u crnoj haljini i zatražila bedž.

„Ja sam naša“, rekla je.

Na njegovo pitanje odakle je, odgovorila je: „Iz Beograda… rođena sam u Belom dvoru.“

Princeza Jelisaveta Karađorđević bila je dete kraljevske krvi, a nepredvidive sudbine Foto: R. Cummings / Hollywood Archive / Profimedia

Tek tada je Kapor shvatio da razgovara sa princezom Jelisavetom Karađorđević.

Roman „Zoe“ i glasine o aferi

Prema pojedinim tumačenjima, upravo taj susret inspirisao je Kapora da počne da piše roman „Zoe“. Kako se navodi u knjizi, pisac je toliko bio pod utiskom da je nastavio da piše i tokom leta nazad za Beograd.

Tokom godina nastala je svojevrsna urbana legenda o navodnoj vezi između Kapora i princeze. Slikar Predrag Nešković tvrdio je da su njih dvoje tokom Kaporovog boravka u Americi imali strastvenu aferu.

„Dok je bio u Americi skoro godinu dana, Kapor je bio u vezi sa Jelisavetom Karađorđević. Kada se vratio iz Njujorka, često smo razgovarali o tome“, ispričao je Nešković, dodajući da je čak prisustvovao njihovim telefonskim razgovorima.

Princeza Jelisaveta demantovala priču

Jelisaveta Karađorđević, najkontroverznija srpska princeza Foto: Profimedia

Međutim, sama princeza je godinama kasnije odlučno odbacila te tvrdnje. Gostujući u podkastu „Životna priča“, rekla je da su glasine potpuno neosnovane.

„To je potpuno izmišljeno. Ne znam otkud ta priča. Mi smo se sreli jednom u Njujorku, kada ja nisam znala ni reč srpskog, a on nije znao engleski“, ispričala je.

Dodala je da su se kasnije sreli još jednom u Beogradu, ali da između njih nikada nije bilo romantične veze.

Priča koja je postala urbani mit

Iako su glasine o aferi demantovane, priča o susretu Kapora i princeze Jelisavete ostala je deo kulturnog folklora koji prati život i delo ovog pisca.

Jelisaveta Karađorđević, najkontroverznija srpska princeza Foto: R. Cummings / Hollywood Archive / Profimedia

Momo Kapor preminuo je 2010. godine, ali njegovi romani i anegdote iz života i dalje podstiču radoznalost čitalaca – baš kao i priče koje su se godinama prepričavale između književnosti i legende.

