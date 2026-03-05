Princeza Jelisaveta je samo jednom govorila o aferi sa Momom Kaporom: "Nisam znala ni reč srpskog, a on..."
Ljubavni život pisca i slikara Momo Kapora često je bio tema javnih priča i spekulacija. Njegov život obeležile su dve žene – Ana Pjerotić i Ljiljana Kapor – ali jedan od najintrigantnijih tračeva odnosio se na navodnu aferu sa Jelisavetom Karađorđević, ćerkom kneza Pavla Karađorđevića.
Priča je godinama kružila među čitaocima i ljubiteljima Kaporovog dela, naročito nakon što se pojavila tvrdnja da je roman „Zoe“, objavljen 1978. godine, inspirisan upravo princezom Jelisavetom.
Susret u Njujorku
U knjizi „Kaporova školica“, koju je napisao Aleksandar Đuričić, opisuje se kako je došlo do njihovog upoznavanja. Kapor je sredinom sedamdesetih često boravio u Njujorku, gde je radio u ateljeu svog prijatelja slikara Laleta Đurića i usavršavao se u slikarstvu.
Jedne večeri našao se na prestižnoj zabavi na Petoj aveniji. U jednom trenutku ostao je sam sa čašom šampanjca, noseći bedž na kojem je pisalo „Kiss me, I’m Serbian“.
Tada mu je prišla tamnokosa žena u crnoj haljini i zatražila bedž.
„Ja sam naša“, rekla je.
Na njegovo pitanje odakle je, odgovorila je: „Iz Beograda… rođena sam u Belom dvoru.“
Tek tada je Kapor shvatio da razgovara sa princezom Jelisavetom Karađorđević.
Roman „Zoe“ i glasine o aferi
Prema pojedinim tumačenjima, upravo taj susret inspirisao je Kapora da počne da piše roman „Zoe“. Kako se navodi u knjizi, pisac je toliko bio pod utiskom da je nastavio da piše i tokom leta nazad za Beograd.
Tokom godina nastala je svojevrsna urbana legenda o navodnoj vezi između Kapora i princeze. Slikar Predrag Nešković tvrdio je da su njih dvoje tokom Kaporovog boravka u Americi imali strastvenu aferu.
„Dok je bio u Americi skoro godinu dana, Kapor je bio u vezi sa Jelisavetom Karađorđević. Kada se vratio iz Njujorka, često smo razgovarali o tome“, ispričao je Nešković, dodajući da je čak prisustvovao njihovim telefonskim razgovorima.
Princeza Jelisaveta demantovala priču
Međutim, sama princeza je godinama kasnije odlučno odbacila te tvrdnje. Gostujući u podkastu „Životna priča“, rekla je da su glasine potpuno neosnovane.
„To je potpuno izmišljeno. Ne znam otkud ta priča. Mi smo se sreli jednom u Njujorku, kada ja nisam znala ni reč srpskog, a on nije znao engleski“, ispričala je.
Dodala je da su se kasnije sreli još jednom u Beogradu, ali da između njih nikada nije bilo romantične veze.
Priča koja je postala urbani mit
Iako su glasine o aferi demantovane, priča o susretu Kapora i princeze Jelisavete ostala je deo kulturnog folklora koji prati život i delo ovog pisca.
Momo Kapor preminuo je 2010. godine, ali njegovi romani i anegdote iz života i dalje podstiču radoznalost čitalaca – baš kao i priče koje su se godinama prepričavale između književnosti i legende.
Video: Ljubica Karađorđević