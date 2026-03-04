Slušaj vest

U Hartefakt kući u Beogradu premijerno će sutra biti izvedena predstava „Bez buke od dva do šest“, u režiji Tare Mitrović, prema tekstu Sofije Dimitrijević. Ovo je priča o dve žene, dva sveta i jednom stanu, gde pravila koja nas štite istovremeno mogu i da nas sputavaju - o tišinama koje podnosimo i o hrabrosti da ih preispitamo.

“Jedna zgrada, dve žene, tri susreta, četvoro komšija i bezbroj pravila – pisanih i nepisanih, godinama uspostavljanih ili proizvoljnih, strogo poštovanih ili slobodno interpretiranih – početne su tačke u razvijanju našeg komada,” istakla je rediteljka Tara Mitrović.

Predstava istražuje kontrast između reda i slobode, navike i izbora, samoće i potrebe za povezivanjem. Glavna junakinja, Mirjana, profesorka lingvistike, ceo život je posvetila poštovanju pravila - „uzorna, a tvrda, poslušna a oštra“. Njenu ustaljenu svakodnevicu remeti dolazak Lane, mlade žene koja bira svoju slobodu „uprkos poretku koji tu reč ne prepoznaje“. Njihov susret nije tih - naprotiv, postaje bučno i intenzivno sučeljavanje iskustava, strahova i želja, kroz koje se, kako autorke poručuju, „jedna zahvaljujući drugoj, a uprkos svemu i svemu uprkos – zaceljuju, makar na trenutak“.

“Bez buke od dva do šest maksima je po kojoj se živi ili životari ili preživljava. Sve dok postoji pravilo na koje može da se osloni, čovek je bezbedan. Jednom prekršeno pravilo, izaziva nelagodu jer ako je moguće suprotstaviti se nečemu toliko važnom, moguće je i promeniti poredak,” istakla je autorka teksta Sofija Dimitrijević.

Foto: Promo

Autorski tim predstave čine i kostimografkinja Milena Kostić, scenografkinja Ivona Despotović i dizajner svetla Nemanja Calić, dizajner zvuka Nikola Erić, dok uloge tumače Anita Mančić, Iva Milanović, Milan Zarić; Marta Bogosavljević, Nađa Sekulić i Jovana Berić.

Tara Mitrović je apsolventkinja Pozorišne i radio režije na FDU u Beogradu. Dobitnica je nagrade „Dr Hugo Klajn“ za najbolju studentkinju režije. Njene predstave igrane su na relevantnim festivalima i scenama, a diplomski rad uvršten je na repertoar Srpskog narodnog pozorišta. „Bez buke od dva do šest“ je njen prvi autorski projekat. Sofija Dimitrijević je spisateljica i dramaturškinja iz Čačka. Dobitnica je nagrada „Josip Kulundžić“ i „Slobodan Selenić“, a njen komad „Projekat Ksenija“ nagrađen je na Hartefaktovom Konkursu za najbolji savremeni angažovani celovečernji dramski tekst. Radi kao saradnica u nastavi na Katedri za dramaturgiju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.

Predstava nastaje u produkciji Hartefakta i uz podršku Evropske unije.