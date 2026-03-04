Slušaj vest

Fanovi serije „Igra prestola“ uskoro bi mogli da dobiju novi projekat na velikom platnu. U pripremi je film smešten u istom fantastičnom univerzumu, a razvija ga kompanija Warner Bros.

Scenario za film piše Bo Vilimon, poznat po svom radu na serijalima „Kuća od karata“ i „Andor“.

Film o Egonovom osvajanju

Prema pisanju časopisa The Hollywood Reporter, film bi trebalo da bude epska produkcija „veličine dine“, inspirisana pričom o osvajanju Vesterosa od strane Egona Targarjena.

Ovo je istorijski događaj iz sveta serije koji se odigrao oko 300 godina pre zapleta „Igre prestola“, kada je Egon Targarjen ujedinio šest od sedam kraljevstava uz pomoć svojih zmajeva.

Zanimljivo je da HBO paralelno razvija i televizijsku seriju zasnovanu na istoj priči.

Sve više projekata iz sveta Vesterosa

Od završetka originalne serije 2019. godine, stvoreno je nekoliko spin-of projekata inspirisanih delima autora Džordža R. R. Martina.

Među njima:

Vitez sedam kraljevstava, koji je premijerno prikazan ove godine

koji je premijerno prikazan ove godine Kuća zmaja, čija treća sezona stiže u junu Neizvesnost oko Vorner Brosa.

Razvoj filma dolazi u vreme velikih promena u medijskoj industriji. Vorner Bros je usred masovne akvizicije od 110 milijardi dolara, nakon što ga je preuzeo Paramaunt Skajdens.

Izvršni direktor Dejvid Elison rekao je da će cilj sporazuma biti da se „oda počast nasleđu dve velike kompanije i ubrza razvoj nove generacije medija i zabave“.

Kontroverze oko poslednje sezone

Iako je „Igra prestola“ postala jedan od najuspešnijih televizijskih fenomena svih vremena, njena osma i poslednja sezona izazvala je široke kritike publike.

Glumac Kit Harington, koji je igrao Džona Snoua, priznao je da ga je razbesnela onlajn peticija u kojoj su fanovi zahtevali ponovno snimanje sezone.

„To me je stvarno iznerviralo. Kako se usuđuješ? Mislim da je to nivo gluposti koji dolazi sa društvenih mreža“, rekao je za Njujork tajms.

Kasnije je priznao da je ekipa bila potpuno iscrpljena do kraja snimanja.

„Mislim da smo svi bili strašno umorni. Kada pogledam fotografije iz prošle sezone, izgledam potpuno iscrpljeno. Nisam imao snage za još jednu sezonu“, rekao je u intervjuu za GQ.

