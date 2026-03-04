Slušaj vest

Žiri Nagrade "Zlatni suncokret", kog čine Zoran Paunović, Milica Vučković i Dragan Babić (predsednik), suzio je dodatno selekciju i nakon 22 knjige, koliko ih je bilo u užem izboru, sačinio je najuži u kom se našlo osam naslova.

U finalu za nagradu koju dodeljuje kompanija Vital a.d za najbolje književno ostvarenje na srpskom govornom području u žanrovima romana, pripovetke, poezije, književne kritike, eseja i književne publicistike, žiri je uvrstio romane "Lusi" Bojana Savića Ostojića, "Karota" Darka Tuševljakovića (oba Lagunina izdanja), "Besmrtne ludosti gospođe Kubat" Milana Tripkovića (Akademska knjiga) i "Igračka-plačka" Hane Piščević (Booka).

Najuži izbor

U najužem izboru su i zbirka priča "Dirakova jednačina" Jelene Lengold (Arhipelag), zbirke pesama "Krotko" Bojana Vasića (Narodna biblioteka "Stefan Prvovenčani") i "Bolje je već bilo" Aleksandra Dobrijevića (Lom), kao i esejistička knjiga "Proljeća Vladana Desnice" Vladana Bajčete (Akademska knjiga). U finale izbora za nagradu "Zlatni suncokret" uvršteno je osam knjiga iz 2025. godine.

Romani Bojana Savića Ostojića i Darka Tuševljakovića, ocenio je žiri, govore o susretu sadašnjosti i prošlosti kolektiva i pojedinca, dok dela Milana Tripkovića i Hane Piščević opisuju savremene teme i aktuelno doba različitih generacija i društvenih kategorija.

U knjigama Bojana Vasića i Aleksandra Dobrijevića uviđaju se raznolikosti i slojevitosti savremene pesničke produkcije koja je istovremeno i moderna i tradicionalna, dok se knjige Jelene Lengold i Vladana Bajčete nastavljaju na njihov dosadašnji rad u pripovednoj, odnosno esejističko-kritičarskoj produkciji, konkretizujući njihove dominante teme i proširujući referentne okvire koje istražuju, naveo je žiri.

Istorija "Zlatnog suncokreta"

Priznanje "Zlatni suncokret", u javnosti poznato i kao Vitalova nagrada, dodeljuje se od 1996. godine za najbolje književno ostvarenje na srpskom govornom području. Prvi laureat 1997. godine bio je Ivan V. Lalić za knjigu poezije "Četiri kanona", potom Jovan Radulović za roman "Prošao život", pa Radoslav Petković za zbirku pripovedaka "Čovek koji je živeo u snovima".

Među dosadašnjim laureatima su i Rajko Petrov Nogo, Milovan Danojlić, David Albahari, Dragoslav Mihailović, Vojislav Karanović, Vladimir Tasić, Goran Petrović, Slobodan Vladušić, Uglješa Šajtinac, Drago Kekanović, Svetlana Slapšak, Dragan Velikić, Tanja Stupar Trifunović, Vladimir Kecmanović, Igor Marojević i dr. Još uvek aktuelni dobitnik jeste Milenko Bodirogić koji je ovenčan Vitalovom nagradom prošle godine za roman "Pesak pjeskare".

Nagrada za 2025. godinu, koja podrazumeva diplomu i novčani iznos, biće uručena krajem marta u Beogradu.

