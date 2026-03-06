Slušaj vest

Na sceni Ložionice, se danas, početkom u 20 časova predstavljaju dva komada savremene igre nastalih u okviru projekta “Karavan igre”.



Predstavu potpisuju poznati savremeni koreografi Maša Kolar i Barak Maršal.

Foto: Arhiva Karavan Igre i Ložionica.

U predstavi učestvuje 13 mladih igrača iz Srbije (16-19 godina starosti), koji su tokom 2025. godine odabrani u gradovima u kojima su održani brojni besplatni majstorski kursevi baleta i radionice savremene igre koji su vodili značajni pedagozi, igrači i koreografi iz celog sveta.

Ulaz na predstavu je slobodan.

“Rad sa ovakvim koreografima, privilegija je za svakog igrača, a naročito za veoma mlade umetnike koji su još u školi ili tek počinju svoju profesionalnu karijeru. Zahvalni smo Maši Kolar i Baraku Maršalu, kao i velikom broju pedagoga i igrača iz sveta, koji su tokom prethodne godine putovali sa Karavanom igre i radili sa talentima u Srbiji. Projekat “Karavan igre” značajno je promenio situaciju u oblasti umetničke igre u Srbiji tokom poslednjih devet godina, predstavljajući umetničku igru mladim generacijama u onim sredinama u kojima ona nije bila prisutna, otkrivajući mlade talente i kontinuirano nudeći podršku onima koji žele da se usavršavaju i napreduju” – istakla je Aja Jung, direktorka Nacionalne fondacije za umetničku igru i Beogradskog festivala igre.

Foto: Marina Lovrić Jančević

Ana Ilić, direktorka Ložionice i platforme “Srbija stvara”, naglasila je da joj je posebno drago što će Ložionice ugostiti prvo mlade nade modernog pleas u okviru projekta Karavana igre, a zatim i prvake modernog plesa u okviru Beogradskog festivala igre.

„Ponosni smo što će Ložionice biti domaćin projekta “Karavan igre” i Beogradskog festivala igre sa kojima delimo iste vrednosti i misiju - posvećenost negovanju mladih kreativnih stvaralaca i predstavljanju kulturnih sadržaja najvišeg kvaliteta iz celog sveta.“

Projekat “Karavan igre”, kontinuirano traje od 2017. godine. Proekat su pokrenuli Nacionalna fondacija za umetničku igru i Beogradski festival igre, uz podršku Fondacije Art Mentor iz Lucerna.

Komadi "Rooster" i " Alegro", bili su prilika da naši mladi igrači napreduju kroz proces postavljanja dve jednočinke, a publika će otkriti njihovu energiju u predhodnici 23. Beogradskog festivala igre.

Bonus video: O važnosti baleta kod dece