U nedelju, 8. marta, na sceni Madlenianum biće odigrano jubilarno, 50. izvođenje predstave Feliks i Doris , komedije po tekstu Bill Manhoff, u režiji Olja Đorđević.

Uloge Feliksa i Doris tumače Vladimir Grbić i Vanja Milačić, glumački tandem koji je tokom pedeset izvođenja izgradio snažnu i prepoznatljivu scensku hemiju, zbog koje publika iznova dolazi.

Pedest puta smeh koji prerasta u tišinu.

Pedest puta prepoznavanje sopstvenih slabosti, strahova i nada.

Pedest puta dokaz da su najlepše priče one koje govore o nama.

Ova duhovita i topla komedija donosi priču o dvoje ljudi koji su mogli da se mimoiđu ali nisu. O sudaru karaktera , iz kojeg se rađa neočekivana bliskost. Upravo u tom spoju britkog humora i nežne emocije krije se snaga komada koji publiku istovremeno zasmejava i razoružava iskrenošću.

Tokom dosadašnjih izvođenja, predstava je iz večeri u veče osvajala gledalište spontanim reakcijama od gromoglasnog smeha do dirljive tišine. Jubilarno 50. izvođenje, simbolično zakazano na Dan žena, dodatno naglašava slojevitost i snagu ženskog lika, ali i univerzalnost priče o drugoj šansi i hrabrosti da se započne iznova.

U vremenu kada se repertoari brzo smenjuju, pedeset izvođenja znači trajanje. Znači poverenje publike. Znači da je predstava pronašla svoj dom i svoje gledaoce.

U nedelju, 8. marta, očekuje nas veče za pamćenje slavlje komedije, glumačke energije i publike koja zna da prepozna iskren teatar.