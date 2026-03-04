Očekujte humor i duboke teme: Paolo Mađeli režira "Garderobera" u JDP, a u podeli glumački drim-tim
U Jugoslovenskom dramskom pozorištu su počele probe predstave Garderober Ronalda Harvuda u režiji Paola Mađelija.
Dramaturg je Željka Udovičić Pleština, scenograf Darko Nedeljković, kostimograf Lana Cvijanović, autor videa je Ivan Marušić Klif, muziku komponuje bend KOIKOI, a scenski govor oblikuje Ljiljana Mrkić Popović.
U predstavi igraju Vojislav Brajović, Miki Manojlović, Sloboda Mićalović, Branka Petrić, Nikola Rakočević, Miloš Samolov i Marta Bogosavljević.
Baveći se večnim temama međuljudskih odnosa u pozorištu, u prostoru istovremene razmene najintimnijih pojedinosti i surove činjenice postojanja jasne hijerahije u javnom poslu ovisnom o uspehu pojedinca, Harvud nas suočava sa onim graničnim situacijama u kojima se taština i njeno preterano ispoljavanje ili pomalo licemerno zatomljavanje dotiču krupne savremene i svevremene teme dominacije i potčinjenosti, jarko prisutne i bolno vidljive u globalnoj svakodnevici današnjeg društva. Tajna uspeha ovog komada počiva u obilju humora koji nije tek začin dramskim situacijama, nego sama suština života u pozorištu, ali i svojevrsnog „pozorišta u životu“. Ratne okolnosti i stalno prisustvo Šekspirove senke nad rukavcima pozorišne radnje, čine „Garderobera“ ne samo odom teatru, nego ovu priču uzdižu na nivo egzistencijalne istine o ljudskoj trošnosti.
Italijanski reditelj Paolo Mađeli u velikoj meri je obeležio teatarski život u Beogradu sedamdesetih i osamdesetih godina režirajući u Narodnom pozorištu, Ateljeu 212, Beogradskom dramskom pozorištu i Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Režirao je u pozorištima u Nemačkoj, Italiji, Mađarskoj, Venecueli, Meksiku, Švajcarskoj, Kolumbiji, Belgiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji, Crnoj Gori...
U Jugoslovenskom dramskom pozorištu režirao je predstave Trilogija o letovanju Karla Goldonija (1978), Kralj Lir Vilijama Šekspira (1979), Don Žuan se vraća iz rata Edena fon Horvata (1980), Per Gint Henrika Ibzena (1986), Italijanska noć Edena fon Horvata (2004) i Na dnu Maksima Gorkog (2007).