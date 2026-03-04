Slušaj vest

Postoje glumački parovi koji se na sceni i pred kamerama razumeju bez ijedne izgovorene reči, crpeći snagu iz decenija zajedničkog rada i uzajamnog poštovanja. Članove Narodnog pozorišta u Beogradu Nelu Mihailović i Aleksandra Đuricu gledaćemo od ovog vikenda na RTS u novoj seriji "Izvor", nastaloj po scenariju Đorđa Milosavljevića i Mirka Stojkovića, a u režiji Milana Karadžića.

Videli smo prvu epizodu, kakvi su vaši utisci?

Aleksandar Đurica: Sjajni su utisci. Malo sam se podsetio ovog sadržaja, jer davno je bilo kada smo snimali, pa smo malo i zaboravili radeći neke druge stvari. Sada su mi se vratila sećanja na dane snimanja i na druženje. Materijal koji smo videli u prvoj epizodi je zaista dobar, tako da su utisci apsolutno pozitivni.

Nela Mihailović: Preživeli smo prvu epizodu i sada ću od subote mirno da gledam kad god budem imala prilike i ispratiću svih deset epizoda. Mislim da je ovo jedna porodična priča i serija koja će privući veći auditorijum i u kojoj će gledaoci uživati. To je emotivna i lepa priča, s dosta humora i melodramskih momenata. Ima za svakog ponešto. Pratimo dve sredine - selo i grad, ljubavnu priču i sudar te dve porodice. Napisano je uzbudljivo i vrlo je moguće da će se priča nastaviti.

Nela, igrate još jednu ženu iz naroda, ali čini mi se malo drugačiju nego što smo navikli od vas. Koliko se ona razlikuje od ostalih jakih žena koje ste igrali?

Nela Mihailović: Odigrala sam mnogo takvih majki tokom ovih trideset godina karijere, ali ova opet nosi nešto što je zajedničko za sve njih - ona je majka, stub porodice, kao kvočka koja štiti svoje piliće. Ima autoritet i strogost, a s druge strane nežnost i majčinsku ljubav. Njena najveća briga i jedina muka je da zadrži sina tu, u korenima sela, da ne napusti gnezdo u koje su majka i otac uložili ceo svoj život. To i jeste jedna od poruka - da se vratimo selu, sačuvamo ga i podsetimo se na sve draži koje ono nudi.

Svi koji su večeras pogledali prvu epizodu konstatovali su da bolje pevate nego pevačica u originalnoj pesmi.

Nela Mihailović: (smeh) Dobro, ne bih ja baš tako rekla, ali svakako hvala na komplimentu. Prvi put pevam pred kamerama. Imala sam prilike da pevam u pozorištu na predstavama, ali to nije moj teren. Nisam tu tako sigurna kao u glumi, ali pristala sam na to i zadovoljna sam.

Da li to znači da ćete u nastavku serije još nešto zapevati?

Nela Mihailović: Neću. Neko drugi će pevati, ali neću otkrivati ko. A ja eto, sad znam - ako propadnem kao glumica, otići ću u pevačice!

Da li ste vi odabrali pesmu ili scenarista?

Nela Mihailović: Ne, pesmu je odabrao tim, pretpostavljam reditelj i scenarista. Mislim da je lepa pesma, pevljiva je i brzo ulazi u uši. Original "Pala ćuprija" peva Goca Stojićević, ona je veličanstvena pevačica i ne bih se poredila s njom.

Aleksandre, u vašem serijskom braku izgleda ne vodite glavnu reč?

Aleksandar Đurica: Ne bih složio. Niste pogledali sve epizode, ja znam ono što vi ne znate. Mislim da tu nema jedne glave koja vodi glavnu reč. Idu dva toka, jedan pored drugog, a možda se negde u budućnosti i sretnu u jednoj tački.

Od sledeće nedelje počinje da se prikazuje i "Sportsko srce". Skoro ista ekipa igra i slična je tema. Koliko će biti zabune među gledaocima?

Aleksandar Đurica: Verovatno će na prvi pogled ili u prvom kadru biti neke zabune. Međutim, ako zaista budu pažljivo gledali, mislim da zabune neće biti i da će se vrlo jasno znati šta je jedno, a šta drugo, jer se i te kako razlikuju.

Ko je bio najveseliji na snimanju?

Aleksandar Đurica: Zavisilo je od dana. Bilo je dana kada smo svi bili veseli, a nekada i nismo, zavisi koliko smo bili odmorni.

Nela Mihailović: Teških trenutaka i loše atmosfere nije bilo. Uglavnom je bilo veselo. To je ekipa koja se jako dobro poznaje i dugo radi zajedno, tako da je bilo zabavno onoliko koliko bismo želeli da bude i gledaocima.

Kraj je ostao otvoren. Da li ste razmišljali o drugoj sezoni?

Nela Mihailović: U startu je bilo priče o tome. Kad god se uradi deset epizoda, producentima je uvek u planu da će biti još deset. Svi se tome nadamo, ali videćemo. Zavisi, naravno, i od gledanosti i toga kako će gledaoci prihvatiti seriju.

Pitali smo mlađe glumce da li u ovoj seriji preovlađuje interes ili ljubav. Rekli su da je kod mladih ljubav, a kod starijih junaka interes. Da li se slažete, budući da vaš junak vuče ka profitu i biznisu?

Aleksandar Đurica: Svi mi, kako starimo, shvatamo da je interes nešto što nas vodi u životu, mada nekada ne bismo hteli da je tako. Ljubav, pogotovo ta slepa i bezuslovna, rezervisana je za mlade ljude. Posle se te iluzije, nažalost, rasprše i ostaje goli interes. Tako bih ja rekao iz ugla svog lika.

Nela Mihailović: Vremena su se promenila, a i prioriteti su drugačiji i nametnuti. Profit je nešto za čim svi trčimo. Ipak, bez obzira na to koliko je surov svet u kome živimo i što je mnogo činjenica u onome što je Aleksandar rekao, ova serija šalje poruku da će ljubav, uprkos svim razlikama, na kraju pobediti.

