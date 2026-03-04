Slušaj vest

Etnografski muzej u saradnji sa Radio Beograd 2 organizuje koncert Vokalne radionice Bistrik - Bilja Krstić, 6. marta u 18 časova u okviru ciklusa besplatnih koncerata tradicionalne muzike koje Muzej daruje svojim posetiocima.

Koncert se realizuje povodom proslavljanja 125 godina postojanja Etnografskog muzeja, kao i velikog jubileja 40 godina emisije „Od zlata jabuka“, jedne od najznačajnijih radio-emisija posvećenih tradicionalnoj muzici i kulturnom nasleđu.

Ovaj događaj predstavlja susret institucije kulture i medija u zajedničkoj misiji očuvanja i afirmacije nematerijalnog kulturnog nasleđa. Publika će imati priliku da uživa u autentičnim interpretacijama tradicionalnih pesama u izvođenju Bilje Krstić i ansambla Bistrik, koji decenijama uspešno spajaju izvorni muzički izraz sa savremenim scenskim senzibilitetom.

Foto: Milos Tesic/ATAImages

Povodom velikog jubileja, direktor Etnografskog muzeja Marko Krstić istakao je da je 125 godina postojanja prilika da Muzej posebno osvetli značaj živog nasleđa koje traje kroz pesmu. On je naglasio da koncert Vokalne radionice Bistrik predstavlja simboličan most između prošlosti i sadašnjosti, dodajući da je Bilja Krstić umetnica koja je svojim dugogodišnjim, istraživačkim i posvećenim radom dala nemerljiv doprinos očuvanju i savremenom tumačenju tradicionalne muzike. Prema njegovim rečima, ona tradicionalnu pesmu izvodi kao živo umetničko svedočanstvo koje komunicira sa savremenom publikom, što je u potpunosti u skladu sa misijom Muzeja.

Foto: Milos Tesic/ATAImages

Glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, Ranko Stojilović, podsetio je da ovaj program već decenijama neguje kulturni i obrazovni sadržaj, a da emisija „Od zlata jabuka“ predstavlja jedan od njegovih najdugovečnijih i najprepoznatljivijih formata. Četrdeset godina kontinuiranog emitovanja svedoči o trajnoj potrebi publike za kvalitetnim programom posvećenim izvornoj muzici i kulturnom nasleđu, kao i o odgovornosti javnog servisa da tu tradiciju čuva i predstavlja novim generacijama.

Naglašavajući značaj kontinuiteta i posvećenosti, urednica emisije „Od zlata jabuka“, Dragana Marinković, istakla je da je emisija tokom četiri decenije bila prostor susreta umetnika i slušalaca koji dele ljubav prema tradicionalnoj muzici, te da obeležavanje ovog jubileja u prostoru Etnografskog muzeja simbolično povezuje radijsko i muzejsko očuvanje kulturnog identiteta.

Foto: Milos Tesic/ATAImages

Naša proslavljena umetnica Bilja Krstić rekla je da nastup u Etnografskom muzeju za nju ima posebnu emocionalnu vrednost, jer je reč o instituciji koja čuva identitet i nasleđe naroda. Tradicionalna pesma, kako je navela, nosi snažne priče i emocije koje povezuju generacije, a posebno zadovoljstvo predstavlja učešće u obeležavanju dva velika jubileja, 125 godina postojanja Muzeja i 40 godina emisije „Od zlata jabuka“.

Koncert je besplatan za sve posetioce, a karte su već podeljene.