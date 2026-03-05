Slušaj vest

U Ateljeu 212 su počele probe nove predstave "Korporativna bajka", Veljka Mićunovića i Slobodana Obradovića u režiji Veljka Mićunovića. U podeli su: Jovana Gavrilović, Filip Hajduković, Bojan Žirović, Hana Selimović, Natalija Stepanović, Ljiljana Dragutinović, Dejan Dedić, Uroš Jakovljević i Milica Stefanović. Ljiljana se vraća na scenu Ateljea posle više od 15 godina i komada "Nevinost", koji je igran od 2008. do 2010. godine.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages



"Korporativna bajka" je priča o Sandri, radnici kol-centra koju sistem proglašava viškom. Njen prestup je što njen glas nije dovoljno "veseo i optimističan", ali i što je koristila bolovanje. Njene kolege zaposleni suočeni su s neljudskim ultimatumom: ukoliko ona ostaje zaposlena, oni gube novac. U svakom slučaju, sistem ih tera da se opredele - za profit ili za čoveka.

Gordana Goncić i Veljko Mićunović Foto: Anđa Brstina

Mićunović prvi put radi u Ateljeu 212, kao i scenograf Branko Hojnik, a tu su i kostimografkinja Marija Marković Milojev i organizator Boško Radonjić. Premijera je planirana za sredinu maja 2026. godine na sceni "Mira Trailović".

