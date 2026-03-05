Beograd, mart 2026 – Navike koje stvaramo danas oblikuju naše sutra. Vodeći se tom idejom, trgovinski lanac MAXI posvećen je ne samo razvoju i širenju asortimana zdravijih proizvoda u svojim prodavnicama, već i doslednoj promociji ideja koje podstiču odgovornije i zdravije izbore u ishrani.

Budući da se prve navike formiraju tokom ranog odrastanja, okosnicu platforme „Zdrava hrana svakog dana“ čini istoimeni edukativni školski program, predvođen strukovnim nutricionistom-dijetetičarem. Program je pokrenut 2023. godine sa ciljem da učenicima četvrtih razreda približi značaj pravilne, raznovrsne i uravnotežene ishrane, kao i važnost svakodnevne fizičke aktivnosti. Edukativni karavan do sada je obišao skoro 300 osnovnih škola širom Srbije, a više od 27.000 učenika učestvovalo je u interaktivnim predavanjima na kojima se usvajaju najvažnije lekcije o pravilnoj ishrani.

Ove školske godine, krenuvši iz Novog Sada, karavan je posetio i Valjevo, a do kraja drugog polugodišta obuhvatiće i sve osnovne škole u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Beogradu koje do sada nisu bile deo programa. Kroz razgovor, pitanja i praktične primere, deca uče zašto je važno ne preskakati doručak, kako da biraju zdravije užine, zašto su voće i povrće važni saveznici njihovog rasta, kao i zašto su redovna hidratacija i fizička aktivnost sastavni deo svakodnevne rutine. Program se realizuje uz podršku Ministarstva prosvete, a njegova najveća vrednost nisu samo prenete informacije, već dijalog, dečija radoznalost i trenuci u kojima se prepoznaju male promene koje ostaju i nakon završetka predavanja.

MAXI platforma „Zdrava hrana svakog dana“ već godinu dana dostupna je i svim ljubiteljima podkast forme. Kroz više od 15 emitovanih epizoda, lekari, nutricionisti, profesori sporta i psiholozi trude se da prenesu važne poruke o ishrani i sportu, sve sa ciljem edukacije zajednice i podizanja svesti pojedinaca o tome koliko naše male odluke danas mogu dugoročno uticati na kvalitet života.

MAXI na svojoj platformi nudi i raznovrstan izbor zdravijih recepata za celu porodicu, a budući da se odluka o kupovini donosi i na mestu prodaje, u svojim supermarketima kontinuirano proširuje asortiman u kategoriji zdravijih proizvoda, sa fokusom na uvek svežu ponudu voća i povrća.

Promena navika ne dolazi preko noći, ali počinje jednom odlukom - korak po korak.