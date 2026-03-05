Slušaj vest

Džejms Bond je fenomen čija popularnost ne jenjava, uprkos stalnim nagađanjima o budućnosti franšize. Iako su se interpretacije ovog lika vremenom menjale - od duhovitog akcionog junaka do složenijeg i mračnijeg heroja, samo je nekolicina glumaca dobila priliku da utelovi čuvenog tajnog agenta.

Šon Koneri u filmu Dr. No Foto: The Legacy Collection / Hollywood Archive / Profimedia

Ako je ijedno ime, osim autora Ijana Fleminga, neraskidivo povezano sa Bondom, onda je to Šon Koneri. Mnogi obožavaoci i danas ga smatraju definitivnom filmskom verzijom agenta 007.

Opasna scena tokom snimanja filma "Dr. No"

Tokom snimanja prvog Bond filma "Dr. No" na Jamajci, Koneri je umalo izgubio život. U jednoj sceni morao je velikom brzinom da prođe automobilom ispod nisko postavljene dizalice, što se pokazalo izuzetno opasnim. Producent Terens Jang kasnije se prisetio tog trenutka:

"Imao je neverovatnu sreću što je preživeo. Umalo smo ga ubili. Na probi je vozio brzinom od osam do 16 kilometara na sat, samo da vidimo može li proći ispod prepreke, i imao je desetak centimetara prostora", prenosi magazin Far Out.

Trenutak koji je mogao završiti tragedijom

Situacija je postala mnogo opasnija kada su kamere počele da snimaju.

"Dok smo snimali, jurio je brzinom od 65 do 80 kilometara na sat. Odjednom je shvatio da automobil leti dva metra u vazduh, a glava mu viri napolje. Srećom, poslednja neravnina na putu neposredno pre prepreke spustila je vozilo i prošao je ispod. Da se to nije dogodilo, bio bi mrtav", rekao je Jang za magazin Rolling Stone.

Konerijeva ironična reakcija

Koneri se kasnije prisetio incidenta sa dozom ironije.

"Koliko se sećam, ideja da prođem ispod dizalice potekla je od producenta Kjubija Brokolija. Valjda", rekao je, aludirajući na njihov napet odnos.

"Unapred je uplatio pozamašnu policu osiguranja", našalio se.

Legendarna verzija agenta 007

Nakon filma iz 1962. godine, Koneri je nastavio da glumi Bonda u još četiri nastavka. Njegova interpretacija tajnog agenta i danas se smatra jednom od najprepoznatljivijih i najuticajnijih u istoriji franšize.

