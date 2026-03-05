Slušaj vest

Umetnik Bojan Đorđević-Omča preminuo je u 45. godini, saopštio je Muzej naivne i marginalne umetnosti.

Sa dubokom tugom opraštamo se od umetnika Bojana Đorđevića Omče (1981-2026).

Po obrazovanju istoričar umetnosti, stvarao je od 2000. godine, kao samostalan umetnik, ali i u okviru kolektiva Mubareć i Art brut Srbija. Izlagao je na brojnim grupnim i samostalnim izložbama u zemlji i grupnim izložbama u inostranstvu, od čega izdvajamo izložbu “Turbulences dans les Balkans” (La Halle Saint Pierre, Pariz, 2017-2018).

U Muzeju naivne i marginalne umetnosti je učestvovao na trijenalnim izložbama 2022. i 2025. godine, kao i na izložbi “Hvatači snova” (2022). Dvadeset njegovih kolaža otkupljeno je za muzejsku kolekciju 2024. godine.

Pamtićemo ga po iskrenoj posvećenosti stvaranju, originalnom umetničkom izrazu i britkoj i duhovitoj ličnosti.", navode iz Muzeja naivne i marginalne umetnosti.

Đorđevićev vizuelni izraz i poetika su se, kako je i sam govorio, formirali i oblikovali kroz interesovanja, uticaje i otkrića likovnog stvaralaštva “primitivnih kultura” iz svih krajeva sveta, ali i srednjovekovnih iluminacija, umetničkih epoha i pokreta secesije, Bauhausa, dadaizma, umetnosti Gustava Klimta, Pola Klea, Kurta Švitersa.

