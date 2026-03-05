Slušaj vest

„Činom otvaranja subotičkog Narodnog pozorišta postali smo deo istorije ovog grada i kulturnog i pozorišnog života naše države“, izjavila je Gojkovićeva.

Ona je najavila da će večeras, posle 20 godina od početka rekonstrukcije, biti premijerno izvedena predstava „Sabirni centar“, autora Dušana Kovačevića.

Otvoreno Narodno pozorište u Subotici, evo kako sada izgleda:

„Večeras će ovo postati najlepše mesto za sve umetnike i ljubitelje teatra. Ovo pozorište uspeli smo da završimo zajedničkim snagama – Vlada Republike Srbije, Ministarstvo kulture, Pokrajinska vlada i Grad Subotica, uz podršku predsednika Republike Aleksandra Vučića, nakon višegodišnjih komplikacija“, istakla je Maja Gojković.

Prema njenim rečima, veliku ulogu ima uprava Pozorišta, koja je doprinela tome da ova ustanova zaživi, kao i da se ostvari dobra saradnja sa pozorišnim kućama u Beogradu i Novom Sadu.

Predsednica je dodala da predstoje razgovori o finansiranju pozorišta, kako bi se napravio plan za naredni period.

Ministar Selaković izjavio je nakon obilaska da je ovo istorijski dan jer, kako je naglasio, ovakvo pozorište – moderno i velelepno – nema niko u regionu.

„Narodno pozorište je uređeno i opremljeno iznad evropskih standarda. Otvoreno je za sve umetnike koji žele da nastupaju, kako iz zemlje, tako i iz sveta“, rekao je Selaković.

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić izjavio je da je Narodno pozorište jedan od najznačajnijih simbola tog grada.

„Posle dve decenije, umetnost, kultura i živa reč vraćaju se u ovo pozorište. Nije ovo bilo samo pitanje finansija ili završetka građevinskog objekta – ovo je snažna poruka koju danas šaljemo, a to je da složni i jedinstveni možemo sve“, izjavio je Bakić.

Objekat Narodnog pozorišta, kako je naveo, ima dve funkcionalne celine. Danas je otvorena jedna celina površine oko 14.000 kvadratnih metara, za čiju izgradnju je do sada utrošeno više od tri milijarde dinara.