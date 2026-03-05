Slušaj vest

Beogradsku publiku svojim strastvenim nastupom pijanistkinja Polina Osetinskaja ostavila je bez daha na prošlogodišnjim Beogradskih muzičkim svečanostima, kojom prilikom je imala čast i da svečano otvori festival. Tada je nastupila uz svog zemljaka i čestog partnera na sceni, violinistu Maksima Vengerova.

Foto: A.Crnogorac

18. marta na Velikoj sceni Narodnog pozorišta imaćemo priliku da uživamo u njenom solo koncertu za koji je odabrala, za muzičke poznavaoce, veoma izazovan program.

Foto: Promo

Program je podeljen u tri celine u okviru kojih ćemo čuti najpre kompozicije Johana Sebastijana Baha: Božićni oratorijum, BWV 248 – Simfonija, Koralni preludijum „Jesus bleibet meine Freude”, BWV 147, „Die Seele ruht in Jesu Händen” iz Kantate br. 127 – Andante, Koralni preludijum „Wachet auf, ruft uns die Stimme”, BWV 140, Koncert u a molu, BWV 1065 (prema Vivaldiju) – obrada za solo klavir i Čakona u de molu iz Partite za violinu br. 2, BWV 1004.

Od kompozitora Mihaila Glinke, Polina će izvesti Nokturno u ef-molu „Rastanak”, a za kraj od Sergeja RahmanjinovaDeset prelida, Op. 3 br. 2, Op. 23 br. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Op. 32 br. 5, 12, Op. 23 br. 7, 8.

Foto: Belikasa Abdulovic

Organizator koncerta je Centar beogradskih festivala – CEBEF.

Koncert počinje u 20 časova, a ulaznice po ceni od 1.000 do 2.500 dinara od danas su u prodaji putem blagajnepozorišta:

Pijanistkinja Polina Osetinskaja uživa veliki ugled kod svojih kolega muzičara, koncertnih promotera i publike širom sveta. Nastupa u najprestižnjim koncertnim dvoranama kao što su Koncerthaus u Beču, Sala Berlinske filharmonije, Karnegi hol, Barbikan centar, Opera u Sidneju i m

Foto: Asya Mineeva

noge druge.

Umetnica bogate diskografije, sa velikim brojem albuma objavljenim za kompanije Sony, Naxos, Evidence i Melodiya, Polina Osetinskaja nastupa sa vrhunskim dirigentima kao što su Denis Rasel Dejvis, Teodor Kurencis, Jan Paskal Tortelije i Andrej Borejko.

Poznata je i po kontinuiranoj dugogodišnjoj saradnji u kamernoj muzici sa najboljim violinistom sveta Maksimom Vengerovim.

Rođena 1975. godine, sa pet godina proglašena je „čudom od deteta” a naredne godine počela je već sa javnim nastupima. Dve godine kasnije debitovala je sa Litvanskim kamernim okrestrom, izvodeći Koncert u de molu J. S. Baha, a do jedanaeste godine je stekla reputaciju nacionalnog fenomena kada je izvela Mocartov Koncert br. 23 u A duru u legendarnoj dvorani Konzervatorijuma „Čajkovski” u Moskvi.

Godine 2008. objavila je svoju bestseler autobiografiju „Zbogom, tugo“, u kojoj je govorila o svom detinjstvu kao muzičkog superstara. Zbog velikog insteresovanja, koje je izazvala i kod kolega ali i šire javnosti, zbog saveta kako „preživeti“ slavu koje nesebično deli, novo izdanje je objavljeno 2023. godine.

U aktuelnoj sezoni Polina Osetinskaja nastupa u Parizu, Bordou, Briselu, Beču, Londonu, Barseloni, Torinu, Stokholmu, Helsinkiju, Sidneju, Melburnu, Brizbejnu, Singapuru, San Francisku, Atlanti, Sent Luisu, i Berkliju a mi smo imali sreće da se na toj njenoj intimnoj mapi nađe i Beograd, jer kako kaže toplina beogradske publike na prošlogodišnjem BEMUS-u izazvala joj je veliku sreću.