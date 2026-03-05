Slušaj vest

Državno telo za finansiranje filma u Srbiji, Filmski centar Srbije (FCS), saopštilo je da je obustava novih konkursa za finansiranje rezultat fokusiranja na završetak postojećih projekata, za koje je već isplaćeno oko 13 miliona evra javnog novca.

Pismo Filmskog centra Srbije prenosimo u celosti:

"Filmski centar Srbije uzeo je u obzir otvoreno pismo koje je medijima uputilo nekoliko profesionalnih udruženja filmskih radnika. U tom pismu iznete su određene netačne tvrdnje i tendenciozne optužbe u vezi sa radom FCS-a i državnom politikom u oblasti kinematografije. Smatramo svojom obavezom da javnost upoznamo sa činjenicama i stvarnim razlozima trenutne situacije. Glavni razlog zbog kog FCS nije raspisao nove javne konkurse jeste to što 53 projekta, za koje je FCS već isplatio oko 13 miliona evra, nisu završena ili uopšte neće biti snimljena. Sredstva isplaćena tim projektima potiču od poreskih obveznika u Republici Srbiji, zbog čega ovo pitanje ima poseban značaj.

Zajednički napori FCS-a i Ministarstvo kulture Republike Srbije trenutno su usmereni na završetak započetih projekata, zaštitu već isplaćenih bespovratnih javnih sredstava i obezbeđivanje njihove odgovorne upotrebe. Cilj je uspostavljanje održivog okvira koji će obezbediti dugoročnu stabilnost sistema.

Kinematografija u Srbiji ima ogroman potencijal, a država je u protekloj deceniji pružila rekordnu podršku ovom sektoru.

Od 2012. godine ulaganja u audiovizuelnu produkciju povećana su približno 130 puta. Kao primer, budžet Filmskog centra Srbije za 2024. godinu gotovo je 46 puta veći nego 2012. godine. Ove činjenice jasno ukazuju na jedno od najvećih povećanja podrške kinematografiji u zemlji. Zahvaljujući tome, snimljen je veliki broj domaćih filmova i televizijskih serija, ostvarene su uspešne koprodukcije i osvojene nagrade na međunarodnim festivalima, a Srbija je postala atraktivna destinacija za strane produkcije.

FCS redovno podržava projekte različitih žanrova, uključujući i one koji se kritički bave društvenim temama, bez političke selekcije. Takođe, kontinuirano promoviše srpsku kinematografiju na međunarodnim tržištima i festivalima, uključujući Cannes Film Festival i Berlin International Film Festival (Berlinale).

Republika Srbija je 2016. godine pokrenula i državni program podsticaja za film i televiziju, jedan od najkonkurentnijih u regionu, koji privlači strane investicije i zapošljava hiljade domaćih filmskih profesionalaca.

Program podsticaja sprovodi Filmski centar Srbije u saradnji sa Vlada Republike Srbije. On omogućava povraćaj do 25% kvalifikovanih lokalnih troškova, odnosno 30% za projekte koji u Srbiji ulažu više od 5 miliona evra.

Ovaj program doneo je brojne koristi: značajan ekonomski efekat, nova radna mesta za domaće filmske ekipe i dugoročan razvoj domaćeg audiovizuelnog sektora. Vlada Republike Srbije, prepoznajući njegov značaj, radi na donošenju novih propisa koji će procedure učiniti jednostavnijim i bržim.

Ove godine program obeležava 10 godina postojanja, tokom kojih je isplaćen povraćaj sredstava za više od 200 međunarodnih i domaćih projekata. Na početku su to bili manji projekti sa velikim brojem stranih članova ekipe, dok danas domaći profesionalci poseduju znanje i iskustvo da i ključne pozicije u produkciji obavljaju lokalni stručnjaci.

Među produkcijama koje su delimično ili u potpunosti snimane u Srbiji nalaze se filmovi Glass Onion: A Knives Out Mystery, Robin Hood, Crawl i Heads of State, kao i brojni drugi projekti.

Filmski centar Srbije ostaje posvećen podršci domaćoj kinematografiji, u interesu svih filmskih autora, producenata i publike. Verujemo da su konstruktivan dijalog i zajednički rad na stabilizaciji filmskog sektora i njegovom daljem razvoju jedini ispravan put napred.

Ostajemo posvećeni transparentnosti, zakonitosti i podršci umetničkoj slobodi u skladu sa zakonom", piše u saopštenju FCS.