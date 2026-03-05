Slušaj vest

Spisak gostiju za Oskare 2026. polako se popunjava kako se otkrivaju nova poznata imena koja će biti prezenteri.

Novoobjavljeni prezenteri za 98. dodelu Oskara su:

Vill Arnet

Prijanka :opra

Robert Dauni Džunior

En Hatavej

Paul Meskal

Gvinet Paltrou

profimedia-0971306987.jpg
Konan O’Brajan Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Voditelj ceremonije biće Konan O'Brajan. Ceremonija će biti prenošena uživo na ABC i Hulu u nedelju, 15. marta, u 19:00 po istočnoameričkom vremenu. Biće izvedene dve pesme nominovane za Najbolju originalnu pesmu:

“Golden” iz KPop Demon Hunters

“I Lied to You” iz Sinners

Najviše nominacija

Film Sinners je najnominovaniji ove godine.

Glumačke nominacije uključuju:
Timoti Šalame, Leonardo DiKaprio, Itan Houk, Majkl B. Džordan, Vagner Mura, Džesi Bakli, Rouz Birne, Kate Hadson, Renata Reinsv, Ema Stoun, Benisio del Toro, Džejkob Elordi, Delroi Lindo, Šon Pen...

Tom Kruz na Governors Awards 2025 – govori posle dobijanja Počasnog Oskara Foto: AMPAS / Avalon / Profimedia

Nova kategorija

Ove godine Oskari uvode novu konkurentnu kategoriju Najbolji kasting, sa nominovanim filmovima:

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

Ne propustiteKulturaHoror "Grešnici" ima 16 nominacija za Oskara, a oglasio se i reditelj nakon ovog uspeha: "Ništa se nije promenilo u mom životu, i dalje vodim decu u školu"
sinners-6_69736cc68bcc2.jpeg
Pop kulturaSrušio dugogodišnji rekord Oskara nominacijom za najboljeg glumca: Ovo se nije desilo još od Marlona Branda
Timoti Šalame
Pop kulturaU čemu je tajna filma "Grešnici" koji je osvojio 16 nominacija za Oskara i ispisao istoriju
GRESNICI.jpg
Pop kulturaObjavljene nominacije za Oskara: Evo ko su najveći favoriti na prestižnu nagradu
Oskar Dodela Oskara 2025 dodela oscar 25

Dejan Jelača sa dodele Oskara Izvor: Kurir TV