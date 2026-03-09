Slušaj vest

Glumica Gordana Bjelica, koju publika pamti po ulozi sekretarice Bebe u kultnoj seriji "Srećni ljudi", oglasila se na Fejsbuku i podelila uspomenu koja je mnoge iznenadila. Povod za njenu objavu bio je snimak iz devedesetih koji joj je poslao prijatelj iz Sarajeva, a koji ju je podsetio na jedno veoma specifično vreme tokom snimanja popularne serije.

Snimak iz Sarajeva probudio stare uspomene

Kako je napisala, snimak joj je poslao njen Fejsbuk prijatelj Mladen iz Sarajeva. Reč je o kadru koji je zabeležen u martu 1994. godine, u vreme kada se serija snimala.

"Upravo mi je moj Facebook prijatelj, Mladen iz Sarajeva, poslao snimak sa televizora...baš je bio mart 1994. godine. Dobro se sećam. Mladen nije svestan šta je zabeležio. Zahvalila sam mu se u mesindžeru.

U ledenom marketu, u redu za litar mleka. Režim na komšiju, koji je "napadan". I Bata se štrecnuo koliko sam se uživela u lik (Tog dana je Siniša Pavić lično došao na snimanje. Neka frka? Dve glumice su posle 20. snimljenih epizoda, tražile značajno veći honorar i odmah izbačene iz serije. Šteta. Svi smo radili u senci rata, dnevne inflacije. ( Ja sam, posle razvoda, došla na RTS i rekla da opet radim. Bivši me je "odvukao" do matičara i onda me ucenio "ili gluma, ili on!" Ucenjivanje je uvek u korist svoje štete. Serija se već snimala i za mene je bilo iznenađenje, kada su mi javili da su Pavići dopisali ulogu za mene. )“

Trudnoća i neizvesnost na snimanju

Glumica je u objavi otkrila i zanimljiv detalj iz tog perioda. Naime, tog dana na snimanje je došao scenarista Siniša Pavić kako bi pronašao način da ona preuzme ulogu jedne od glavnih glumica koja je napustila projekat. Međutim, tada je Gordana Bjelica priznala nešto što je do tada krila – da je trudna, jer je strahovala da bi mogla ostati bez uloge.

U galeriji pogledajte fotografije Gordane Bjelice u seriji Srećni ljudi:

Gordana Bjelica u seriji Srećni ljudi

"Ovog dana snimanja, Siniša je došao na snimanje da se smisli način kako da ja zamenim glavnu glumicu. Tada sam priznala da sam trudna, a krila sam da ne izgubim ulogu. "Srećni ljudi" je snimljena u najtežim uslovima, a privatni životi, cele ekipe, baš imaginarno su se podudarali sa scenariom. Paralelno, a vrlo slično?! Osam godina van profesije i onda, dopisana uloga, promeni sve. Jedino se čudu ne čudim. I sada ovo iz Sarajeva?!"

Sećanje na Zorana Rankića i lik Popare

U svojoj objavi Gordana Bjelica osvrnula se i na saradnju sa kolegom Zoranom Rankićem, koji je u seriji igrao nezaboravnog Poparu. Istakla je da su njih dvoje na snimanju razvili odličnu energiju i da su često spontano improvizovali scene.

"Verovali ili ne, divne krojačice su mi bez konsultacije, sašile podsuknju. Bili smo na Vi sve vreme snimanja, ali smo zaista bili tandem. Sa lakoćom improvizovali neke cake. Kapirali se na keca, a Zoran je bio bager energije. Glumački je obeležio celu seriju. Politički nepodoban, pokazao je šta je glumačka gromada. Uloga Popare je večna, za antologiju, kao i uloga Kalabića. Dobio samo dve prilike i ušao u večnost. Njegove doskočice, i deca danas znaju napamet. Gromada", napisala je Gordana Bjelica na Fejsbuku.

Serija koja je nastajala u teškim vremenima

Zoran Rankić u seriji Srećni ljudi Foto: Pritnscreen/RTS

Serija "Srećni ljudi" snimana je tokom izuzetno teškog perioda za zemlju – u vreme ratova i ogromne inflacije. Uprkos tome, projekat je uspeo da opstane i postane jedna od najgledanijih domaćih serija, a mnogi likovi i replike ostali su upamćeni generacijama gledalaca. Za Gordanu Bjelicu, kako sama kaže, upravo je ta uloga označila povratak u profesiju i prekretnicu koja joj je promenila život.

