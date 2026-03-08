Giga Moravac na granici nakon putovanja u Solun za 8. mart

Celu priču pokrenula je Živadinka (Radmila Savićević), koja je insistirala da se ide u Trst. Na sastanku su pojedine koleginice predložile Solun, a onda je uvek visprena Živka skočila i vikala "ja uvek dižem ruku, glavno da se negde putuje". I ta replika je ostala jedna od omiljenih u seriji "Bolji život".

Tako je Giga Moravac poveo svoje sindikalne koleginice na put od dva dana. Međutim, njegova žena Emilija nije bila oduševljena činjenicom da će on otići u Solun, a Giga joj je tada poručio da je "ovaj praznik đavolji i da je izmišljen da se njemu kidaju živci".

Put u Solun

Giga (Marko Nikolić) odlazi sa ženama u Solun, provode se ludo, a tokom jednog razgovora sa Živkom on shvata da je njemu 9. marta godišnjica braka i da je zbog toga njegova žena ljuta na njega.

Pogledajte u galeirji kako je to izgledalo:

Sledeći dan proveli su u brzom pakovanju, a onda su usledili i problemi na granici. Kako bi izašao u susret svojim sindikalnim koleginicama Giga je prihvatio da uzme neke njihove stvari na granici jer on nije kupio ništa. On je tada preuzeo šubaru, bundu, nakit i mnoge druge stvari.

Hapšenje na granici

Međutim, granični policajci nisu bili previše blagonakloni prema njemu, te su morali da ga privedu na informativni razgovor. Tu je Giga platio ogromnu kaznu, a njegove koleginice su odlučile da mu poklone jednu bundu u znak izvinjenja i zahvalnosti.

Tako je nastala viralna šala na društvenim mrežama, u kojoj se 8. mart vezuje za Gigino proputovanje sa koleginicama, ali i njegovo hapšenje. Takođe čuvenu scenu na granici možete pogledati u videu u nastavku.

Olga Odanović o kultnoj sceni u Solunu

Zanimljivu rolu u ovoj epizodi odigrala je i Olga Odanović, koja je u razgovoru za TV Ekran otkrila kako je izgledalo snimanje.

- Ulogu sam dobila na kastingu i bila sam presrećna. Imala sam 28 godina i posebno me je radovalo što je trebalo da se putuje u Grčku. Putovali smo autobusom i sve te scene snimali u njemu. Sve mi je bilo uzbudljivo.

Pogledajte hit momenat u galeriji:

Bio je to lep zadatak i velika čast da igram kraj predivnog Marka Nikolića. Tresla sam se od Rade Savićević, učila od Mire Furlan, gledala u njih kao u bogove... Nažalost, više nisu među nama, ali nekako smatram da su sve te kolege negde tu sa nama i da nas vide i bodre u svemu što radimo - rekla je Olga za TV Ekran.

