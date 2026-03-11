Slušaj vest

Svoj filmski debi ostvario je početkom sedamdesetih, a već tokom osamdesetih godina prošlog veka, važio je za jednog od najtalentovanijih umetnika na našim prostorima.

U zenitu svoje karijere, Dušan Vojnović je ostvario zapažene uloge u kultnim filmskim ostvarenjima kao što su "Drugarčine", "Vojnici", "Moj tata na određeno vreme" i "Pejzaži u magli".

Dušan Vojnović u različitim ulogama
Dušan Vojnović u različitim ulogama Foto: Printscreen/Youtube

Zahvaljujući ogromnom talentu i izgledu, njegova popularnost je rasla, a obožavateljke su ga posebno pamtile po specifičnim, prodornim očima, o kojima se i danas često piše na društvenim mrežama.

Međutim, na iznenađenje mnogih, glumac se sredinom devedesetih godina neočekivano povukao iz javnosti. Od 1995. pa sve do 2012. godine, Dušan je živeo potpuno daleko od kamera, što je za njegove obožavaoce predstavljalo veliku misteriju i iznenađenje.

Nakon gotovo dve decenije pauze, njegov veliki povratak dogodio se 2012. godine kada je zaigrao u seriji "Šešir profesora Koste Vujića", dok je nedavno imao zapaženo pojavljivanje i u hit seriji "Crna svadba" iz 2021. godine.

Polgedajte u galeriji fotografije glumca nekad i sad:

Dušan Vojnović Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen YouTube

Čuveni glumac danas ima 72 godine. Iako su mnogi komentarisali da se vizuelno dosta promenio tokom godina provedenih van javnog života te ga u prvi mah nisu prepoznali, publika je ostala saglasna u jednom – i dalje ima svoj prepoznatljiv pogled, a njegove maestralne uloge nikada nisu zaboravljene.

(Kurir.rs/Mondo)

 VIDEO: Serija Crna svadba:

