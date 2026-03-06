Slušaj vest

Duodrama „Voz“ po tekstu Kormaka Makartija u režiji i adaptaciji Voje Brajovića, 10. februara od 20 časova biće izvedena 300. put na Novoj sceni Zvezdara teatra.

Predstava je imala svoju premijeru u oktobru 2015. godine i do sada je pogledalo više od 90.000 gledalaca, kako na matičnoj sceni, tako i na gostovanjima.

"Mi smo uvek imali nerealnu želju kako bi pisac Kormak Makarti, da je živ, a pošto zna tekst bolje nego mi, doživeo našu predstavu. Imali smo tu vrstu hrabrosti da napravimo interakciju sa publikom i uz sve rezerve dogurali smo do 300. predstave. Vidim da se interesovanje za ovu predstavu ne gasi, a ne gasi se ni naša radost da je još dugo igrao", kaže povodom jubileja reditelj i glumac Voja Brajović.

Predstava "Voz" Foto: Nikola Vukelić

"Voz" je filozofska drama o dva junaka koji se susreću na železničkoj stanici. Na sceni su dva lika - Beli, koga tumači Voja Brajović kao profesor i Crni, bivši zatvorenik, koga igra Sergej Trifunović.

Pred premijeru ovog komada, Sergej Trifunovićje između ostalog rekao:

"Ovo nije pozorišna predstava. Ovo je nešto sa čime ćemo se svi mi, sudarati do kraja života, tog voza bez konduktera, kome se početna, krajnja i usputne stanice, ne mogu znati”, kaže Trifunović.

