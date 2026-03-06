Slušaj vest

Predstava„Bez buke od dva do šest“, u režiji Tare Mitrović, prema tekstu Sofije Dimitrijević, premijerno je izvedena 5. marta u Hartefakt Kući i od sada je deo redovnog repertoara ove scene.

Smeštena u jedan stan i jedan strogo uređeni mikrosvet, predstava prati susret dve žene čiji se životni principi sudaraju i preispituju. Kako ističe Tara Mitrović, „‘Bez buke od dva do šest’ je pokušaj da preispitivanjem pravila, samoće i usamljenosti, stida i straha, osvete i utehe – ohrabrimo i uverimo i sebe i vas da je promena uprkos svemu moguća, ukoliko postoji suštinska potreba za njom.“

Autorka teksta Sofija Dimitrijević podseća da je „Sve dok postoji pravilo na koje može da se osloni, čovek je bezbedan. Jednom prekršeno pravilo izaziva nelagodu jer ako je moguće suprotstaviti se nečemu toliko važnom, moguće je i promeniti poredak.“ Upravo u tom trenutku otvara se prostor za lični izbor, ali i za susret koji menja perspektivu.

Na sceni su Anita Mančić, Iva Milanović i Milan Zarić, koji preciznom i snažnom igrom grade emotivan i duhovit susret dva sveta, dok se glasom pojavljuju i Marta Bogosavljević, Nađa Sekulić i Jovana Berić. Kroz njihov performans razvija se priča o redu i pobuni, samoći i potrebi za povezivanjem, o tišini koja štiti, ali i tišini koja guši.

Premijerno izvođenje publika je ispratila dugim aplauzom i snažnim reakcijama, potvrđujući da je predstava direktna, emotivna i snažno angažujuća. Kako autorke ističu, ovo je komad o mogućnosti da se „jedna zahvaljujući drugoj, a uprkos svemu i svemu uprkos – zaceljuju, makar na trenutak“.

Naredno izvođenje zakazano je za 6. mart, a potom i za 19. mart, u 20 časova u Hartefakt Kući.

Karte su dostupne putem sajta Tickets.rs.

Predstava je nastala u produkciji Hartefakta i uz podršku Evropske unije.

