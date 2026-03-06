Porodila se Sofija Juričan u 45. godini! Glumica na svet donela blizance
Glumica Sofija Juričan (45) postala je danas majka! Kako saznajemo, zvezda domaćeg teatra i televizije porodila se i na svet donela zdrave blizance – dečaka i devojčicu. Porođaj je protekao u najboljem redu, a ponosna majka i njeni mališani se osećaju odlično.
Ova predivna vest kruna je ljubavi sa njenim novim partnerom, uz kojeg je glumica pronašla mir i porodičnu sreću. Podsetimo, Sofija je sredinom januara na svom Instagram profilu prvi put podelila fotografiju na kojoj se video trudnički stomak u poodmakloj trudnoći, čime je potvrdila da čeka prvo dete.
Čestitke su tada pristizale sa svih strana, a među prvima su se oglasile njene koleginice Sloboda Mićalović, Danica Maksimović i Miona Marković. Ipak, usledilo je pravo iznenađenje za javnost kada se ispostavilo da glumica nosi "duplu sreću".
Sreća nakon teškog perioda
Iza Sofije je turbulentan emotivni period. Glumica je čitavu deceniju provela sa kolegom Radomirom Nikolićem, od čega su osam godina bili u braku. Nakon duge borbe da sačuvaju zajednicu, odlučili su da stave tačku na svoj odnos i svako je krenuo svojim putem. Sofija, koja inače retko govori o svom privatnom životu, nikada nije želela javno da detaljiše o krahu braka, ističući da je to isključivo njena intimna stvar.
Međutim, kada je u njen život ušla nova ljubav, glumica nije krila radost. Sreću je stidljivo, ali ponosno delila sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, a sada je njihova ljubav krunisana na najlepši mogući način – dolaskom sina i ćerke.
Mir porodičnog doma
Sofija je u retkim intervjuima u kojima je govorila o svakodnevici isticala koliko joj prija miran život van svetla reflektora i pozorišnih dasaka Ateljea 212.
"Spremam kuću, volim da kuvam. Dve godine nisam kupila hleb, stalno mesim. Sa psom idem u šetnju, vikendom smo često na Adi", ispričala je ranije glumica opisujući svoju rutinu.
Nema sumnje da će njen topli dom od danas biti ispunjen dečjim smehom i potpuno novom, još lepšom dinamikom, a publika s nestrpljenjem čeka trenutak kada će novopečena mama podeliti prve utiske.
Redakcija našeg portala čestita roditeljima i želi blizancima bezbrižno i srećno detinjstvo!
