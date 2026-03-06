Slušaj vest

​Glumica Sofija Juričan (45) postala je danas majka! Kako saznajemo, zvezda domaćeg teatra i televizije porodila se i na svet donela zdrave blizance – dečaka i devojčicu. Porođaj je protekao u najboljem redu, a ponosna majka i njeni mališani se osećaju odlično. ​

Ova predivna vest kruna je ljubavi sa njenim novim partnerom, uz kojeg je glumica pronašla mir i porodičnu sreću. Podsetimo, Sofija je sredinom januara na svom Instagram profilu prvi put podelila fotografiju na kojoj se video trudnički stomak u poodmakloj trudnoći, čime je potvrdila da čeka prvo dete.

Sofija Juričan Foto: Zorana Jevtić

Čestitke su tada pristizale sa svih strana, a među prvima su se oglasile njene koleginice Sloboda Mićalović, Danica Maksimović i Miona Marković. Ipak, usledilo je pravo iznenađenje za javnost kada se ispostavilo da glumica nosi "duplu sreću". ​

Sreća nakon teškog perioda

​Iza Sofije je turbulentan emotivni period. Glumica je čitavu deceniju provela sa kolegom Radomirom Nikolićem, od čega su osam godina bili u braku. Nakon duge borbe da sačuvaju zajednicu, odlučili su da stave tačku na svoj odnos i svako je krenuo svojim putem. Sofija, koja inače retko govori o svom privatnom životu, nikada nije želela javno da detaljiše o krahu braka, ističući da je to isključivo njena intimna stvar.

​Međutim, kada je u njen život ušla nova ljubav, glumica nije krila radost. Sreću je stidljivo, ali ponosno delila sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, a sada je njihova ljubav krunisana na najlepši mogući način – dolaskom sina i ćerke.

Sofija Juričan sa mužem Foto: printscreen/instagram/sofijajurican

​Mir porodičnog doma

​Sofija je u retkim intervjuima u kojima je govorila o svakodnevici isticala koliko joj prija miran život van svetla reflektora i pozorišnih dasaka Ateljea 212.

​"Spremam kuću, volim da kuvam. Dve godine nisam kupila hleb, stalno mesim. Sa psom idem u šetnju, vikendom smo često na Adi", ispričala je ranije glumica opisujući svoju rutinu.

​Nema sumnje da će njen topli dom od danas biti ispunjen dečjim smehom i potpuno novom, još lepšom dinamikom, a publika s nestrpljenjem čeka trenutak kada će novopečena mama podeliti prve utiske.

​Redakcija našeg portala čestita roditeljima i želi blizancima bezbrižno i srećno detinjstvo!

