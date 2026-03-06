Slušaj vest

​Glumica Sofija Juričan (45) postala je danas majka. Glumica se porodila u Narodnom frontu i na svet donela zdrave blizance – dečaka i devojčicu. Porođaj je protekao u najboljem redu, a ponosna majka i njeni mališani se osećaju odlično. ​

Sofija se oglasila posle porođaja iz bolnice postavivši na svom profilu na Instagramu sliku prozora gde se vidi sunce, a čestitke su krenule da pljušte.

Glumica je nakon emotivnog brodoloma i razvoda pronašla novu ljubav, ali je, po starom običaju, privatni život zadržala daleko od očiju javnosti.

Iako je sreću ponovo pronašla, identitet svog partnera nikada nije javno otkrila. Tek povremeno je delila zajedničke trenutke na društvenim mrežama, uglavnom sa putovanja u Bosnu i Hercegovinu, gde par često boravi, a upravo odatle potiču i fotografije koje je objavljivala na Instagramu.

Decenija ljubavi, pa kraj braka

Sofija je deset godina bila u vezi sa kolegom Radomirom Nikolićem, od čega su osam proveli u braku. Nakon dugog pokušaja da zajednicu sačuvaju, glumica je donela odluku da stavi tačku i krene novim putem.

Sofija Juričan sa mužem Foto: printscreen/instagram/sofijajurican

O razvodu nikada nije želela da govori javno, ističući da je to isključivo njena lična stvar. Ipak, kada je ponovo zavolela – sreću nije krila, već ju je podelila sa pratiocima.

„Sve što igram nosim u sebi, ali privatni život čuvam“

Glumica je ranije za Kurir otvoreno govorila o balansu između posla i intime:

– Sve što igram je u meni, ali se trudim da postoji granica. Imam prijatelje koji nisu iz sveta glume, ali i kolege koje veoma dobro poznajem. Trudim se da imam vreme za stvari mimo posla. Druga sam godina doktorskih studija na FDU. Jedna predstava biće moj doktorat i nadam se da ću moći i kasnije da je igram – poverila nam je tada.

Sofija Juričan Foto: Zorana Jevtić

Kako izgleda njen idealan slobodan dan?

Sofija je bez ulepšavanja opisala i svoju svakodnevicu van scene:

– Spremam kuću, volim da kuvam. Dve godine nisam kupila hleb, stalno mesim. Sa psom idem u šetnju, vikendom smo često na Adi. Volim jamb i društvene igre, uz dobru hranu i vino. Volim da pobedim – ne sedam za sto ako neću pobediti. Sad sam malo sazrela, pa se ne nerviram kao ranije. Volim da stvari uspeju i mnogo se trudim oko svega.

Bonus video: