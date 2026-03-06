Slušaj vest

Poznata srpska glumica Sofija Juričan (45) donela je danas na svet blizance – dečaka i devojčicu. Umetnica se porodila u Narodnom frontu, a porođaj je protekao u najboljem redu.

Kako Kurir saznaje, dečak je dobio ime Momčilo, a devojčica Đurđa. Glumica se ubrzo posle porođaja oglasila na Instagramu objavivši sliku prozora iz bolnice, a čestitike su pljuštale sa svih strana.

Značenja imena

Momčilo je staro srpsko ime. Izvodi poreklo od slovenske osnove “momak (momče)” prenosno “mladić, đetić, slobodan, vetropir”. Zapisano je u mnogim istorijskim izvorima iz srednjeg veka. Jedan od najranije poznatih je Momčilo Tomanović, ban oblasti Usora u 15. veku. Narodna pesma pominje vojvodu Momčila, za koga se pretpostavlja da je autentična istorijska ličnost.

Veruje se da će dečaci koji ponesu ovo ime biti vetropirasti, vedrog duha i veliki zaljubljenici u slobodu. Veruje se, takođe, da će svaki Momčilo biti kreativan i pomeriti granice u poslu kojim se bavi, te da će postati uzor generacijama koje dolaze.

Đurđa je ženski oblik muškog imena Đurđe. Varijanta grčkog imenа Georgios (Geōrgios) koje je izvedeno od "geōrgós" ili "jeorgós" (γεωργός) što znači "zemljoradnik". Ovo ime je u raznim varijantama popularno u više zemalja: Đorđe, Džordž, Horhe, Žorž, Jurij itd.

Sveti Đorđe je doprineo popularnosti ovog imena. Slikovitio se često prikazuje kako ubija zmaja, odnosno aždaju. Đurđevdan je hrišćanski i narodni praznik koji se proslavlja 6. maja čime se obeležava uspomena na Svetog Đorđa. U prenesenom značenju, ime Đurđa simboliše ženu koja je vredna, uporna i strpljiva. Za ovo ime se vezuje i cvet đurđevak, te mnogi veruju da su devojčice koje nose ovo ime nežne i lepe. Takođe, postoji verovanje da su majke nekada svojim ćerkama davale ovo ime jer su ih rodile na proleće.

Nova ljubav

Sofija Juričan je rođena u Pančevu 1981. godine, publici je najpoznatija po ulogama koje je ostvarila u serijama "Mješoviti brak”, “Istine i laži”, “Aviondžije”. Takođe, kao stalni član Ateljea 212 igra u brojnim predstavama tog pozorišta.

Sofija je deset godina bila u vezi sa kolegom Radomirom Nikolićem, od čega su osam proveli u braku. Nakon dugog pokušaja da zajednicu sačuvaju, glumica je donela odluku da stavi tačku i krene novim putem.

O razvodu nikada nije želela da govori javno, ističući da je to isključivo njena lična stvar. Ipak, kada je ponovo zavolela – sreću nije krila, već ju je podelila sa pratiocima. Međutim, identitet svog partnera nikada nije javno otkrila. Tek povremeno je delila zajedničke trenutke na društvenim mrežama, uglavnom sa putovanja u Bosnu i Hercegovinu, gde par često boravi.

