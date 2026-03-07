Slušaj vest

Pinecone (Šišarka) teatar otvara novo poglavlje za najmlađe. U koprodukciji sa Čiča Mičinim pozorištem, premijerno će biti izvedena predstava "Laza lutalica - Priča o Tesli", imerzivno pozorišno putovanje za najviše 25 dece po izvođenju. Premijera je u subotu, 14. marta, u 11 sati, za decu uzrasta od šest do 10 godina.

Foto: Sofija Brkić



Imerzivno, u svom doslovnom značenju "uroniti", kod nas znači da dete ne sedi u publici, već se nalazi unutar sveta predstave. Okruženo scenografijom i u neposrednoj blizini glumaca, dete prolazi kroz prostor u kom učestvuju boje, materijali, mirisi, ukusi i zvuci. Predstava može postati i interaktivna igra, ali samo onoliko koliko dete samo poželi da učestvuje, bez pritiska, uz slobodu izbora i radoznalost kao vodič.

Kroz lik Laze i njegovo putovanje, predstava inspirisana Teslinim životom i idejama približava deci nauku kao prostor otkrića i mašte, uz jasnu poruku o važnosti razvoja autentičnosti i lične kreativnosti. U tom duhu, predstavu prati i Teslina misao: "Nije mi žao što su ukrali moje ideje, žao mi je što nisu imali svoje."

Foto: Sofija Brkić



Deca ulaze samostalno, dok roditelji mogu da sačekaju u baru, gde će biti posluženi besplatnim čajem. Predstava traje 60 minuta. Junake ove priče igraju Jovana Berić i Dragan Petrović.

Na projektu rade profesionalci istaknuti u svom radu, koji svoje umetničko i pedagoško iskustvo prilagođavaju najmlađoj publici. Predstava se izvodi na srpskom jeziku.

Mateja Popović Foto: Sofija Brkić



Tekst i režiju uradio je Mateja Popović (1987). Diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu (klasa prof. Dragana Petrovića Peleta). Ostvario je brojne uloge na scenama Beogradskog dramskog pozorišta, Pozorišta "Boško Buha", Akademije 28, Čiča Mičinog pozorišta i Somborskog narodnog pozorišta. Autor je i reditelj više od 30 predstava za decu i već 12 godina se aktivno bavi stvaranjem za najmlađu publiku, uz pedagoški rad s decom glumcima.

