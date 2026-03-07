Slušaj vest

Mjuzikolodži sešns (Musicology Sessions) donosi dve intimne koncertne večeri u "Bitef art kafeu" 8. i 13. marta uz akustični zvuk i porodične muzičke priče, koje se prenose kroz generacije i koje su obeležile odrastanje i muzički put dve familije. Večeri će biti posvećene Senki Veletanlić, dami jugoslovenske džez i evergrin scene.



Marta i Vasil vam donose sve što im je ostavljeno u amanet, dar i besprekornu ljubav prema muzici. Kao specijalni vokalni gosti na bini će im se pridružiti Ljubomir Milanović i Viktor Tumbas.

Senka Veletanlić Foto: Printscreen/YouTube/Mističnokršćanstvo



Na ovom posebnom koncertu oživljava se duh jedne epohe, ali i večnost Senkinog glasa. Na repertoaru će se naći pesme Zafira i Senke, Vasilise, Bisere, deda Vasila, svih onih koji su utkali zvuk i emociju u živote generacija.



Ovo je veče porodičnih priča ispričanih kroz pesme, sećanja i melodije koje su oblikovale odrastanje i umetnički identitet kako Marte, tako i Vasila, ali i omaž muzici koja diše kroz generacije, muzici koja ne poznaje granice i porodične topline utkane u svaki ton. Razgovarali smo s Martom i Vasilom uoči ovog koncerta, za koji je ostao veoma malo ulaznica.

Foto: Milan Đurđević



Da li postoje porodične muzičke priče koje publika ne zna, anegdote iz kuće, s putovanja, s proba? Ispričajte nam jednu.

- Ima ih zaista mnogo. Jedna koja je posebno slatka je kada je Marta bila mala, svaki dolazak kod Senke i Zafira morao je da se završi njenim "nastupom" u dnevnoj sobi. Senka je imala ulogu najavljivača ili domaćina na sceni i obavezno bi imala zadatak da najavi Martu, ali uvek s novim umetničkim imenom, koje bismo izmislili na licu mesta. Marta bi strpljivo čekala iza zavese od terase i kad bi Senka završila spektakularnu najavu, Marta bi ponosno izašla i izvela šta god je u tom trenutku bilo aktuelno, pevanje, ples, sviranje klavira i sl., dok bi ostatak familije Martin performans pomno slušao i ispratio aplauzom.



Da li osećate odgovornost ili privilegiju kada reinterpretirate repertoar Senke, Bisere, Vasilise, Zafira?

- Osećamo i jedno i drugo. Izvoditi repertoar naše familije je velika čast, ali i težak zadatak, jer pored toga što su oni bili velemajstori svog zanata, svako od njih je ostavio svoj autentični pečat na našoj sceni.

Kako birate repertoar kada je u pitanju porodična istorija?

- Izuzetno je teško odabrati i predstaviti ogroman opus svih naših najbližih na jednom koncertu. Zapravo je nemoguće. Zato smo pokušali da odaberemo pre svega one pesme koje mi najviše volimo, ali i koje mogu da se izvode u formaciji glas i klavir.

Koliko vam znači da na bini postoji dijalog više generacija?

- Na bini će biti samo dve generacije i imaju sjajan dijalog i na bini i van nje.

Šta biste voleli da publika ponese kući sa sobom nakon ove večeri?

- Mi ćemo učiniti sve da im na najbolji način prenesemo emocije i poruke koju muzika naše porodice nosi. Najbolje da njih pitate posle koncerta da li smo u tome uspeli.

