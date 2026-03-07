Slušaj vest

U Pozorištu na Tarazijama sinoć je 50. jubilarni put izveden mjuziukl "ŽENE NA IVICI NERVNOG SLOMA". U prepunoj sali publika je ovacijama ispratila priču snažnih emocija i ženskih sudbina iz Almodovarovog sveta koju ansambl Pozorišta na Terazijama sa velikim zadovoljstvom izvodi već 50 puta.

Foto: Nemanja Pančić

Povodom jubilarnog izvođenja glumac Nikola Bulatović je izjavio:

“Počelo je mirno, u procesu se razbuktalo a na predstavama gori.  Kada imate ekipu koja izgara i na probama i na predstavama onda imate “la passion”. Strast i energiju koju imamo na sceni publika prepoznaje vec 50 puta, i sa tom konekcijom koju smo ostvarili verujem da su novi jubileji pred nama.”

Žene na ivici nervnog sloma je španska crna komedija iz 1988. godine koju je napisao i režirao Pedro Almodovar.
Iste godine, film je bio nominovan za Oskara u kategoriji za najbolji film na stranom jeziku, a debitovao je i na 45. filmskom festivalu u Veneciji, što je Almodovaru donelo širu međunarodnu pažnju. Osvojio je pet Goja nagrada koje dodeljuje španska Akademija filmske umetnosti i nauke, i dva priznanja od strane Evropske filmske akademije. Bio je nominovan i za nagrade BAFTA i Zlatni globus.

Foto: Dalibor Tonković Pozorište na Terazijama


Istoimeni mjuzikl premijerno je izveden na Brodveju 2010. godine, a na londonskom Vest Endu 2015. godine.

Mjuzikl Pozorišta na Terazijama “Žene na ivici nervnog sloma” režirao je Nebojša Bradić.

Autorski tim čine i Ivan Ilić (muzićka direkcija), Igor Barberić (koreograf), Miodrag Tabački (scenograf), Staša Jamušakov (kostimografkinja), Svetlana Volic (autorka video radova).

U predstavi igraju: Jelena Stupljanin / Ivana Popović, Hadži Nenad Maričić, Ivana Knežević / Nataša Marković, Arsenije Tubić / Slaven Došlo, Teodora Tomašev / Tatjana Dimitrijević, Olivera Bacić Dragičević / Jelena Jovičić, Tanja Živković / Marta Bogosavljević,Nikola Bulatović / Žarko Stepanov, Valentina Pavličić, Milena Moravčević, Maja Noveljić, Aleksandar Dunić, Milan Tubić, Ana Zdravković, Petar Đurđević, Milica Pavlović, Barbara Milovanov, Stefan Ćaldović

Do sada je ovaj mjuzikl pogledalo preko 25 000 ljudi.

