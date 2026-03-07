Slušaj vest

Jedan od najbolje ocenjenih filmova iz regiona u prošloj godini, "DJ Ahmet" Đorđija M. Unkovskog, stigao je u domaće bioskope u distribuciji "Fajv stars filmsa". Od svetske premijere na prestižnom filmskom festivalu Sandens, gde je osvojio veliku nagradu žirija, specijalno priznanje za kreativnu viziju i nagradu publike, "DJ Ahmet" je oduševio publiku širom sveta. Nagrađivan je i na festivalima u Sijetlu, Sevilji, Milvokiju, Los Anđelesu... Glavni junak ove komedije-drame o odrastanju je tinejdžer, pastir Ahmet, pripadnik turske manjine Juruka, koji živi u jednom tradicionalnom, izolovanom selu u Severnoj Makedoniji. Suočen sa očevim očekivanjima, pritiskom konzervativne sredine i prvim ljubavnim iskustvom - sa Ajom, devojčicom obećanom drugome - Ahmet utehu pronalazi u tehno-muzici. Za TV Ekran povodom premijere u Srbiji govori mladi glumac Arif Jakup.

Kako je izgledao trenutak kada si saznao da si dobio glavnu ulogu u filmu "DJ Ahmet"? Da li si u tom trenutku bio svestan koliki je to izazov?

- Kad sam saznao da sam izabran za glavnu ulogu, bio sam toliko srećan da vam to ne mogu ni opisati. Taj dan je bio možda jedan od najlepših u mom životu. Čim sam izabran, odmah sam se fokusirao na to kako ću izneti tu ulogu. Znao sam da je preda mnom težak proces, ali verovao sam u sebe i mislim da sam uspeo.

Mnogi te hvale kao pravo otkrovenje filma. Kako si se osećao kada si prvi put stao pred kamere? Da li je bilo treme i kako si je prevazišao?

- Ovo je bilo moje prvo glumačko iskustvo i bio sam veoma uzbuđen zbog snimanja prve scene. Nakon nedelju dana snimanja navikao sam se na set i na ostale članove ekipe, pa sam tako prevazišao strah.

Ahmet je dečak koji je rastrzan između poštovanja tradicije i želje za modernim životom (kroz muziku). Koliko u Ahmetu ima tebe? Da li se i privatno suočavaš sa sličnim dilemama?

- Naravno, pošto živim u istom selu kao i Ahmet, suočavamo se sa sličnim dilemama. Ahmet iz filma i pravi Arif zapravo su veoma slični. U filmu Ahmet ima samo svoje ovce i ne ide u školu. Arif, s druge strane, nema ovce, ali ide u školu...

Šta ti je bilo najteže da razumeš ili odglumiš kod svog lika? Postoji li neka scena koja ti je bila posebno emotivno teška?

- Nije mi bilo mnogo teških scena osim one sa žurkom. Ta scena je snimana noću i bilo je veoma hladno, pa mogu reći da mi je ona bila najveći izazov. Ovce su ulazile na zabavu, a izvođenje tako lepe scene pred toliko ljudi bilo je zaista posebno i za nas. Mislim da je ispala odlična scena.

U filmu tvoj lik želi da postane DJ. Kakav je tvoj privatni odnos prema muzici?

- U stvarnom životu imam veoma dobar odnos sa muzikom. Ponekad idem na žurke sa prijateljima, a ponekad slušamo pesme u kolima. Najvažnije mi je to što svako veče zaspim uz muziku. To mi je navika i srećan sam zbog toga.

Da li bi u stvarnom životu imao hrabrosti da uradiš ono što Ahmet radi u filmu kako bi ostvario svoj san?

- Verujem u sebe i mislim da bih skupio hrabrosti da uradim isto što i Ahmet.

Đorđi Unkovski je reditelj koji precizno zna šta želi. Kako je izgledao vaš rad na setu? Da li ti je davao slobodu da dodaš nešto svoje u lik Ahmeta?

- Đorđi je veoma ljubazna i dobra osoba. Ne znam da li ću u narednim godinama, ako budem učestvovao u nekom drugom projektu, moći da nađem tako dobrog reditelja. Mnogo mi je pomogao i nikada nismo imali nikakve rasprave na setu. Veoma smo se lepo družili tokom snimanja. Ne samo sa njim već i sa svim kolegama iz ekipe - svi su oni bili veoma dobri ljudi. Odlično sam se slagao s njima i srećan sam što sam imao priliku da radim sa tako divnim timom.

Nakon ovako uspešnog debija i premijere, da li sebe vidiš u glumi i u budućnosti ili kao DJ? Da li bi voleo da to postane tvoj životni poziv?

- Lično, želim da nastavim s glumom jer sam se zaista vezao za nju.

Koliko se tvoj život promenio nakon ovog filma?

- Zapravo, moj život je i ranije bio sličan onom u filmu, tako da ne mislim da se mnogo toga promenilo. I dalje živim u istom selu u kojem je film sniman.

Ko su tvoji glumački uzori?

- Ima mnogo glumaca koje volim, ali moji favoriti su Leonardo Dikaprio i Metju Mekonahi.

Zanimljivo je da treniraš fudbal. Koji su ti omiljeni fudbaler i klub?

- Treniram fudbal, a idol mi je Kristijano Ronaldo. Moj omiljeni tim je Fenerbahče iz Turske. Takođe, ovih dana pratim i FK Crvena zvezda. Rade dobar posao u Ligi Evrope.

Gde bi voleo da studiraš glumu?

- Još uvek nisam doneo jasnu odluku o studiranju glume, ali mislim da bih voleo da studiram ili u Skoplju, ili u nekom gradu u Turskoj, kao što je Istanbul.

Koje filmove i reditelje voliš?