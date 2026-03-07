Slušaj vest

Sofija Juričan je, posle više decenija borbe da dobije potomstvo, u 45. godini postala majka. Glumica i članica Ateljea 212 porodila se 6. marta u porodilištu Narodni front u Beogradu i na svet donela zdrave blizance - dečaka i devojčicu, kojima su dali imena Momčilo i Đurđa. Porođaj je protekao u najboljem redu, a ponosna majka i njeni mališani se osećaju odlično. Ova predivna vest kruna je ljubavi sa njenim novim partnerom, uz kojeg je glumica pronašla mir i porodičnu sreću. Glumica je nekoliko poslednjih nedelja provela u bolnici na održavanju trudnoće. Dolazak naslednika potvrdila je sama na društvenim mrežama, gde je objavila fotografiju iz bolnice s prozora svoje sobe sa suncem u pozadini.



Podsetimo, Sofija je sredinom januara na svom Instagram profilu prvi put podelila fotografiju na kojoj se video trudnički stomak u poodmakloj trudnoći, čime je potvrdila da čeka prvo dete.

Iza Sofije je turbulentan emotivni period. Glumica je čitavu deceniju provela sa kolegom Radomirom Nikolićem, od toga su osam godina bili u braku. Nakon duge borbe da sačuvaju zajednicu, odlučili su da stave tačku na svoj odnos i svako je krenuo svojim putem. Sofija, koja inače retko govori o svom privatnom životu, nikada nije želela javno da detaljiše o krahu braka, ističući da je to isključivo njena intimna stvar. Međutim, kada je u njen život ušla nova ljubav, glumica nije krila radost. Sreću je stidljivo, ali ponosno delila sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, a sada je njihova ljubav krunisana na najlepši mogući način - dolaskom sina i ćerke.

Naši omiljeni glumci imaju divne razloge za slavlje van pozorišnih dasaka, jer su im porodice bogatije za nove članove. U najvažnijoj životnoj ulozi - ulozi roditelja - nedavno su se ostvarili sjajna Jovana Stojiljković, Dejan Dedić i talentovani Milan Kolak. Jovana je s partnerom Goranom Bogdanom dobila bebu, a i Milan je sa suprugom dočekao ćerkicu Sofiju.

Oni su dobili prinove, a neki čekaju i drugo dete

