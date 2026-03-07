Slušaj vest

Britanski pisac i glumac Stiven Hibert, najpoznatiji po svojoj zastrašujućoj ulozi Gimp-a u kultnom filmu "Pulp Fiction", preminuo je u 68. godini.

Izveštaji navode da je Hibert doživeo srčani udar u Denveru u ponedeljak.

Tužnu vest potvrdio je član porodice, a Hibertova deca—Ronni, Rozalind i Greg—podelila su dirljivu poruku izražavajući svoju tugu.

- Naš otac, Stiven Hibert, iznenada je preminuo ove nedelje. Njegov život bio je ispunjen ljubavlju i posvećenošću umetnosti i porodici. Mnogi će ga duboko nedostajati."

Nakon svojih holivudskih poduhvata, Hibert je veći deo svog života proveo u Denveru, gde je ostao aktivan u umetničkoj zajednici. Predavao je improvizaciju u pozorištu Chaos Bloom i radio sa mladim glumcima, pokazujući svoju posvećenost negovanju novog talenta.

Njegova smrt dolazi samo nekoliko meseci nakon smrti njegovog kolege iz "Pulp Fiction," Pitera Grina, koji je igrao Zeda u filmu, što ukazuje na značajan gubitak za obožavaoce ovog kultnog klasika. Odlazak Stivena Hiberta posebno je pogodio entuzijaste Tarantinovog filma, jer njegova nezaboravna uloga i dalje odjekuje u analima filmske istorije.

(Kurir.rs/Telegraf)