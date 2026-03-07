Đorđe i Teodora kao Dragan i Una

Prva epizoda serije "Izvor" emitovaće se večeras od 20.00 sati na Prvom programu RTS. Reč je o snažnoj priči o sudaru emocija i interesa, tradicije i savremenog života, sela i grada.

Kroz deset epizoda pratimo složene odnose dve porodice na relaciji selo Ramaća – Beograd, u priči koja postavlja pitanje šta nas zaista povezuje, a šta razdvaja. Zaplet počinje vezom devojke iz Beograda Une i momka iz šumadijskog sela Ramaća,

Dragana.

Otkrivamo šta će se desiti u prvoj epizodi serije "Izvor":

Una Stanković i Dragan Biorac odlučuju da se venčaju. Unina porodica je iz Beograda, Draganova iz Ramaće, nevelikog šumadijskog sela. I dok njihovi očevi, Obren Biorac i Goran Stanković, sa radošću dočekaju ovu vest, Unina majka Lola i Draganova Zorka smatraju da su dvoje mladih sa svojom odlukom preuranili…

Glavne uloge igraju: Đorđe Kadijević, Teodora Dragičević, Mima Karadžić, Aleksandar Đurica, Sloboda Mićalović, Nela Mihailović, Isidora Simijonović, Ljuba Bulajić, Aleksandar Vučković, Ognjen Nikola Radulović.

Glumačla ekipa Srbija

Iza serije "Izvor" stoji ekipa: direktor fotografije Dalibor Tonković, snimatelj zvuka Vladimir Ćuk, kompozitor Marko Matović, kostimografkinja Dragica Laušević, scenografkinja Ivana Protić, masker Aleksandra Pavelkić Janković, montažer Aref Zaabi, direktor serije Jovana Mijović. Dragan Đurković je izvršni producent serije, supervizor produkcije Milorad Konrad, a urednik serije Kristina Đuković.