Nela Mihailović je u seriji "Izvor" zapevala čuveni hit legendarne pevačice
Na Radio televiziji Srbije počela je da se emituje nova serija "Izvor", a svoje pevačko umeće pokazala je glumica Nela Mihailović, koja igra lik Zorke, Draganove majke
Tokom porodičnog okupljanja porodica Biorac i Stanković, ona se latila mikrofona i zapevala čuvenu pesmu "Pala ćuprija". Ovu numeru u originalu peva legendarna pevačica Gordana Stojićević.
Glavne uloge igraju: Đorđe Kadijević, Teodora Dragičević, Mima Karadžić, Aleksandar Đurica, Sloboda Mićalović, Nela Mihailović, Isidora Simijonović, Ljuba Bulajić, Aleksandar Vučković, Ognjen Nikola Radulović.
Iza serije "Izvor" stoji ekipa: direktor fotografije Dalibor Tonković, snimatelj zvuka Vladimir Ćuk, kompozitor Marko Matović, kostimografkinja Dragica Laušević, scenografkinja Ivana Protić, masker Aleksandra Pavelkić Janković, montažer Aref Zaabi, direktor serije Jovana Mijović. Dragan Đurković je izvršni producent serije, supervizor produkcije Milorad Konrad, a urednik serije Kristina Đuković.
(Kurir.rs/Telegraf)