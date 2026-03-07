Slušaj vest

Timoti Šalame, 30-godišnji glumac, izazvao je buru reakcija nakon što je dao komentar o operi tokom intervjua za Variety.

“Ljudi žele da ih brzo zabaviš. Ja sam negde u sredini”, objasnio je Šalame glumcu Metjuu Mekonahiju, komentarišući sve kraću pažnju publike.

A onda je dao izjavu koja je izazvala veliku buru:

“Ne želim da radim u baletu ili operi, gde je stalno: ‘Održavajte ovo, iako više nikoga ne zanima'”, dodao je Šalame.

Kada je shvatio šta je rekao, probao je da se izvuče.

“Sav respekt za balet i operu. Prokletstvo, šta sam sebi sada uradio bez razloga”, kazao je i napomenuo da mu je majka bila profesionalna plesačica i članica baleta.

Slavna Metropoliten opera je brzo reagovala na komentare objavivši video na Instagramu.

U njemu su prikazani izvođači, dizajneri, tehničko osoblje i svi iza scene.Daju sve od sebe.

“Sav respekt za operu (i balet) tamo”, napisali su uz video, dodajući: “Ovo je za tebe, Šalame”.

Video je dobio podršku od brodvejske zajednice glumaca. Džejmi Li Kertis takođe je izrazila podršku umetnicima.

“Zašto bi bilo koji umetnik napadao druge umetnike”, pita ona.

