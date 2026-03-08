"Opera i balet nikog više ne interesuju" Ne prestaju kritike na račun skandalozne izjave Timotija Šalamea: Ovo mu nije trebalo uoči dodele Oskara
Glumac Timoti Šalame našao se na udaru kritika nakon izjave da "niko više ne mari" za operu i balet. Komentar koji je dao tokom javnog razgovora s Metjuom Mekonahijem brzo je izazvao reakcije umetnika iz tih područja, koji su poručili da su takve tvrdnje nepotkrepljene i potcenjuju vekovima staru umetničku tradiciju.
Izjava koja je pokrenula raspravu
Šalame je o operi i baletu govorio tokom događaja koje su organizovali Variety i CNN. U razgovoru je istakao kako smatra da umetnost ne treba da "spasava" veštačkim podsticanjem interesovanja publike.
"Divim se ljudima koji u gostovanjima u emisijama govore da moramo da održimo bioskopske dvorane ili neki žanr na životu", rekao je, dodavši da veruje da će publika sama pronaći ono što je zanima.
Potom je izgovorio i rečenicu koja je izazvala najviše reakcija: "Ne želim da radim u baletu ili operi gde se govori: 'Hej, moramo ovo da održimo u životu, iako više nikoga nije briga za to'."
Operski umetnici reagovali
Američka operska pevačica Isabel Leonard među prvima je reagovala na društvenim mrežama.
"Iskreno, šokirana sam da neko ko je toliko uspešan može biti tako neelokventan i uskog pogleda na umetnost, dok istovremeno sebe smatra umetnikom", napisala je na Instagramu.
Dodala je i da takve izjave više govore o karakteru osobe koja ih izgovara nego o samoj umetnosti.
"Napadati druge umetnike jeftinim komentarima govori više o njegovom karakteru nego o bilo čemu drugom."
Kritike i iz sveta opere
Na Leonardinu objavu reagovali su i drugi operski umetnici. Kanadska mecosopranistkinja Dipa Džoni komentarisala je: "Kakav razočaravajući stav. Nema ničeg impresivnijeg od magije pozorišta uživo, baleta i opere."
Slično je reagovao i irski operski pevač Šon Tester, koji je na Instagramu napisao da je reč o pojednostavljenom pogledu na umetnost.
"To je vrsta stava koju čujete kada se popularnost zameni kulturnom vrednošću", poručio je.
Dodao je da opera i balet nisu zastarele umetnosti, već discipline koje se stalno menjaju i reinterpretiraju.
Reakcija Kraljevskog baleta i opere
Nakon rasprave oglasila se i institucija Royal Ballet and Opera, koja je podsetila na istorijski značaj tih umetničkih formi.
"Balet i opera nikada nisu postojali izolovano – oni su kontinuirano inspirisali i oblikovali druge umetničke forme", istakli su u izjavi.
Dodali su da se njihov uticaj može videti u pozorištu, filmu, muzici i modi, te da milioni ljudi širom sveta i danas uživaju u tim izvedbama.
Uoči dodele Oskara
Kontroverza dolazi u trenutku kada se Šalame priprema za dodelu Oskara, gde je nominovan za najboljeg glumca za ulogu u filmu "Marty Supreme". Film je takođe nominovan u kategoriji najboljeg filma.
