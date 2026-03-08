Slušaj vest

Glumac Timoti Šalame našao se na udaru kritika nakon izjave da "niko više ne mari" za operu i balet. Komentar koji je dao tokom javnog razgovora s Metjuom Mekonahijem brzo je izazvao reakcije umetnika iz tih područja, koji su poručili da su takve tvrdnje nepotkrepljene i potcenjuju vekovima staru umetničku tradiciju.

Izjava koja je pokrenula raspravu

Šalame je o operi i baletu govorio tokom događaja koje su organizovali Variety i CNN. U razgovoru je istakao kako smatra da umetnost ne treba da "spasava" veštačkim podsticanjem interesovanja publike.

"Divim se ljudima koji u gostovanjima u emisijama govore da moramo da održimo bioskopske dvorane ili neki žanr na životu", rekao je, dodavši da veruje da će publika sama pronaći ono što je zanima.

Potom je izgovorio i rečenicu koja je izazvala najviše reakcija: "Ne želim da radim u baletu ili operi gde se govori: 'Hej, moramo ovo da održimo u životu, iako više nikoga nije briga za to'."

U galeriji pogledajte fotografije Timotija Šalamea i Kajli Džener:

1/6 Vidi galeriju Timoti Šalame i Kajli Džener na dodeli Critics Choice nagrada Foto: Anna Webber / Getty images / Profimedia, E! Entertainment / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Phillip Faraone / Getty images / Profimedia

Operski umetnici reagovali

Američka operska pevačica Isabel Leonard među prvima je reagovala na društvenim mrežama.

"Iskreno, šokirana sam da neko ko je toliko uspešan može biti tako neelokventan i uskog pogleda na umetnost, dok istovremeno sebe smatra umetnikom", napisala je na Instagramu.

Timoti Šalame na dodeli nagrada Critics Choice Awards 2026 Foto: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

Dodala je i da takve izjave više govore o karakteru osobe koja ih izgovara nego o samoj umetnosti.

"Napadati druge umetnike jeftinim komentarima govori više o njegovom karakteru nego o bilo čemu drugom."

Kritike i iz sveta opere

Na Leonardinu objavu reagovali su i drugi operski umetnici. Kanadska mecosopranistkinja Dipa Džoni komentarisala je: "Kakav razočaravajući stav. Nema ničeg impresivnijeg od magije pozorišta uživo, baleta i opere."

Foto: Greg Allen / Alamy / Profimedia

Slično je reagovao i irski operski pevač Šon Tester, koji je na Instagramu napisao da je reč o pojednostavljenom pogledu na umetnost.

"To je vrsta stava koju čujete kada se popularnost zameni kulturnom vrednošću", poručio je.

Dodao je da opera i balet nisu zastarele umetnosti, već discipline koje se stalno menjaju i reinterpretiraju.

Foto: Lucia Sabatelli/Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Reakcija Kraljevskog baleta i opere

Nakon rasprave oglasila se i institucija Royal Ballet and Opera, koja je podsetila na istorijski značaj tih umetničkih formi.

"Balet i opera nikada nisu postojali izolovano – oni su kontinuirano inspirisali i oblikovali druge umetničke forme", istakli su u izjavi.

Timoti Šalame sa Zlatnim globusom na dodeli nagrada u Holivudu Foto: C Flanigan/imageSPACE / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Dodali su da se njihov uticaj može videti u pozorištu, filmu, muzici i modi, te da milioni ljudi širom sveta i danas uživaju u tim izvedbama.

Uoči dodele Oskara

Kontroverza dolazi u trenutku kada se Šalame priprema za dodelu Oskara, gde je nominovan za najboljeg glumca za ulogu u filmu "Marty Supreme". Film je takođe nominovan u kategoriji najboljeg filma.

Video: Pozorište Boško Buha ostaje na Trgu