Glumac Timoti Šalamerazbesneo je umetnike i ljude širom svet zbog svoje izjave da balet i opera "više nikoga ne zanimaju". Sve je počelo krajem februara 2026. godine, tokom javnog panela u organizaciji Varajetija i CNN. Timoti je razgovarao s kolegom Metjuom Mekonahijem o budućnosti bioskopa i naporima da se očuva iskustvo gledanja filmova u salama usled pada pažnje moderne publike. Pokušavajući da objasni da filmovi treba da privlače ljude prirodno (poput ostvarenja "Barbi" ili "Openhajmer"), a ne na silu, Timoti je nespretno izjavio:

- Ne želim da radim u baletu ili operi, ili stvarima gde je stav: "Hej, održimo ovo u životu", iako to više nikoga ne zanima - poručio je zvezda filmova "Marti Veličanstveni", "Bob Dilan: Potpuni neznanac", "Skrivena ljubav" i "Dina".

Brzo je shvatio šta je izgovorio, pa je kroz smeh pokušao da se ispravi:

- Uz dužno poštovanje svima iz baleta i opere... Upravo sam izgubio 14 centi u gledanosti. Samo sam počeo da prozivam bez razloga.

Međutim, duh je već bio pušten iz boce. Komentar je shvaćen kao arogantan, nepromišljen i pun nepoštovanja.

Čuvena opera Metropoliten je brzo reagovala na komentare objavivši video na Instagramu. U njemu su prikazani izvođači, dizajneri, tehničko osoblje i svi iza scene kako daju sve od sebe.

- Respekt za operu (i balet) tamo - napisali su uz video, dodajući: "Ovo je za tebe, Šalame".

Snimak je dobio podršku od brodvejske zajednice glumaca. Džejmi Li Kertis takođe je izrazila podršku umetnicima.

- Zašto bi bilo koji umetnik napadao druge umetnike - pita ona.

Kraljevska opera i balet iz Londona podsetili su glumca da se svake noći hiljade ljudi okupljaju zbog čarolije izvedbe uživo. Gospodski su mu poručili:

- Ako ikada poželite da preispitate svoj stav, Timoti Šalame, naša vrata su vam otvorena.

Slavna američka operska pevačica i dobitnica Gremija Izabel Lenard bila je nemilosrdna. Izjavila je da je šokirana kako neko toliko uspešan može biti "tako neelokventan i uskogrud u svojim pogledima na umetnost".

- Samo slab umetnik oseća potrebu da omalovažava druge.

Ništa manje iskren nije bio i naš reditelj Vladimir Tagić:

- Timoti je debil i dobar glumac - napisao je na Instagramu.

Dipa Džoni, istaknuta kanadska mecosopranistkinja, nazvala je njegov stav duboko "razočaravajućim", ističući da bi umetnici iz različitih disciplina trebalo da se udružuju, a ne da se napadaju.

Fernando Montanjo, ugledni kolumbijski baletski igrač, uputio mu je otvoreno pismo, naglasivši da je poređenje različitih umetničkih formi ogromna greška koja sprečava istinsko razumevanje i rast.

Bogovi marketinga: Opera u Sijetlu nudi popust uz kod Timoti

Neke institucije su "slučaj Šalame" iskoristili za dobar marketing. Opera u Sijetlu je bila najkreativnija, pa su iskoristili njegovu šalu o "gubitku 14 centi" i publici ponudili 14 odsto popusta na karte za izvedbu "Karmen" uz promotivni kod "TImothee".

