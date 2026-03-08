Slušaj vest

Glumac Timoti Šalame razbesneo je umetnike i ljude širom svet zbog svoje izjave da balet i opera "više nikoga ne zanimaju".

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Sve je počelo krajem februara 2026. godine, tokom javnog panela u organizaciji Varajetija i CNN. Timoti je razgovarao s kolegom Metjuom Mekonahijem o budućnosti bioskopa i naporima da se očuva iskustvo gledanja filmova u salama usled pada pažnje moderne publike. Pokušavajući da objasni da filmovi treba da privlače ljude prirodno (poput ostvarenja "Barbi" ili "Openhajmer"), a ne na silu, Timoti je nespretno izjavio:

- Ne želim da radim u baletu ili operi, ili stvarima gde je stav: "Hej, održimo ovo u životu", iako to više nikoga ne zanima - poručio je zvezda filmova "Marti Veličanstveni", "Bob Dilan: Potpuni neznanac", "Skrivena ljubav" i "Dina".

Brzo je shvatio šta je izgovorio, pa je kroz smeh pokušao da se ispravi:

- Uz dužno poštovanje svima iz baleta i opere... Upravo sam izgubio 14 centi u gledanosti. Samo sam počeo da prozivam bez razloga.

Za komentar smo pozvali i novu umetničku direktorku Opere Narodnog pozorišta u Beogradu Ljubicu Vraneš.

- Smatram da izjava Timotija Šalamea može biti shvaćena kao izraz ličnog iskustva, ali ne možemo zanemariti važnost i uticaj baleta i opere u kulturnom kontekstu. Ove umetnosti su veoma značajne i nastavljaju da inspirišu mnoge, bez obzira na trendove. Složićete se da su ulaganja u kulturu u poslednjih desetak godina znatno podigla kvalitet predstava, što je rezultiralo impresivnim umetničkim dostignućima. Takođe, prisustvo značajnih svetskih imena u našem pozorištu, kao i veliki interes stranih posetilaca, potvrđuje da Narodno pozorište u Beogradu igra važnu ulogu na kulturnoj sceni. Mišljenja sam da je važno raditi na tome da ove umetnosti približimo novim generacijama. Uverena sam da ćemo zajedno uspeti da ih učinimo dostupnijim i privlačnijim - poručuje Ljubica Vraneš.

