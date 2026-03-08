Slušaj vest

Na Prvom programu RTS-a  emitovana je druga epizoda nove serije "Izvor" koja je premijerno počela da se prikazuje 7. marta.

A tokom druge epizode pojavilo se jedno poznato lice. U pitanju je glumac koga znamo i po legendarnoj ulozi iz "Srećnih ljudi, gde je igrao nezaboravnog kurira Đoku. 

Screenshot_1088.jpg
Legendarna scena iz "Srećnih ljudi" Foto: Marko Savić / You tube

Replika "Pij Đoko kafu", kojom mu se obraća pokojni kolega Miša Janketić, živi i danas, pa je njegov lik kurira jedan od omiljenih iz ove porodične sage Siniše Pavića.

U pitanju je Tomislav Toma Trifunović.

Tomislav Toma Trifunović u seriji Izvor Foto: RTS Printscreen

Poznati glumac, inače otac Sergeja i Branislava Trifunovića, u seriji izvor igra Blagoja, dedu jednog od glavnih likova Dragana Biorca, kojeg glumi Đorđe Kadijević. Imao je scenu od nekoliko minuta i privukao je, kao i uvek, pažnju.

Sa starijim Sergejem se posebno pamti scena u filmu "Kad porastem biću Kengur", i to ona u bioskopskoj sali, koja je mnogima je i danas jedna od smešnijih.

d05-news1-aleksandar-jovanovic-cile-dragana.jpg
Foto: Aleksandar Jovanović, Dragana Udovičić

- I tada sam razmišljao samo o poslu koji je trebalo obaviti na najbolji mogući način. Nije me više uzbuđivalo što igram sa sinom, koliko što je u kadru bio i pokojni Drago Čumić Čuma. Ipak, voleo bih i bio bih najsrećniji da nešto snimim sa mojim sinovima, ali eto, osim nekih sporadičnih epizoda u pomenutom filmu, u seriji "Crni Gruja" i jednoj epizodi sa Banetom u "Crnoj Zorici", nismo više radili. Te zajedničke scene zadovoljstvo su mi posebne vrste koje ne znam kako bih to opisao - otkrio je nedavno Tomislav  za TV Ekran i istakao da je srećan što su naslednici krenuli njegovim stopama i uspeli.

