- I tada sam razmišljao samo o poslu koji je trebalo obaviti na najbolji mogući način. Nije me više uzbuđivalo što igram sa sinom, koliko što je u kadru bio i pokojni Drago Čumić Čuma. Ipak, voleo bih i bio bih najsrećniji da nešto snimim sa mojim sinovima, ali eto, osim nekih sporadičnih epizoda u pomenutom filmu, u seriji "Crni Gruja" i jednoj epizodi sa Banetom u "Crnoj Zorici", nismo više radili. Te zajedničke scene zadovoljstvo su mi posebne vrste koje ne znam kako bih to opisao - otkrio je nedavno Tomislav za TV Ekran i istakao da je srećan što su naslednici krenuli njegovim stopama i uspeli.