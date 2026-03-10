Slušaj vest

Sastav Gospon Tamburaši, kojem je ime dao legendarni kantautor Đorđe Balašević, nastupiće 24. aprila u Plavoj dvorani Sava centra, donoseći publici veče posvećeno najlepšim tamburaškim i starogradskim pesmama, ali i stihovima Balaševića, Zvonka Bogdana i Janike Balaža.

whatsapp-image-20220429-at-9.18.07-pm.jpg
Foto: Nemanja Nikolić

Ovaj ansambl čine vrhunski i visoko obrazovani muzičari koji su više od decenije sarađivali sa Balaševićem i bili deo njegovih velikih koncertnih večeri. Nastupali su na njegovim poslednjim velikim koncertima, svirali pred desetinama hiljada ljudi u Areni, pevali u duetima i stajali rame uz rame sa autorom čije se pesme i danas slušaju.

Ime “Gospon Tamburaši” Balašević im je poklonio 2020. godine, a oni ga danas nose sa ponosom kroz muziku, tambure i pesme koje su obeležile generacije. Njihov kvalitet prepoznat je i van granica Srbije - nastupaju na velikim scenama širom Evrope, a ove godine bili su gosti i na prestižnom Svetosavskom balu u bečkoj palati Hofburg.

Gospon Tamburaši 4.jpg
Foto: Gospon Tamburaši Promo

Beogradska publika imaće priliku da ih čuje u posebnom koncertnom programu koji spaja tradicionalne starogradske pesme i stihove autora kao što su Đorđe Balašević, Zvonko Bogdan i legendarni tamburaški virtuoz Janika Balaž. Posebnu emociju večeri doneće nastup dečijeg hora Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, što koncertu daje dodatnu toplinu i snagu.

Publiku očekuje veče snažnih emocija, muzike koja se pamti i stihova koji su obeležili generacije. Ulaznice za koncert dostupne su na svim prodajnim mestima.

Ne propustitePop kulturaTU JE ODRŽAO 130 KONCERATA Nekoliko stotina Beograđana se okupilo kod Sava centra, pale sveće i odaju poštu Balaševiću (KURIR TV)
collage3463764567245t.jpg
KulturaUmetnik treba da bude glas razuma, čuvar tradicije i branilac lepote: Slobodan Trkulja o festivalu Put svile, uspehu u Kini i saradnji sa svetskim zvezdama
slobodan-trkulja-balkanopolis-mariza-poplave.jpg
KulturaKONSTRAKTA NASTUPA PRVA U SAVA CENTRU: Rekonstrukcija koštala 120 miliona evra, a ovaj film i svetske zvezde dolaze u BEOGRAD
screenshot-20240301-135147.jpg
KulturaFilmski fenomen stigao u Beograd: Voditelji, sportisti i glumci došli na svečanu premijeru filma o kojem priča ceo region
collage.jpg

 Bonus video: Marija Šerifović u Sava centru peva "Molitvu"

Marija je otpevala Evrovizijski hit, Molitva odjekuje, Sava Centar na nogama Izvor: Mondo/Matija Popović