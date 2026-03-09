Slušaj vest

Na 23 godine od tragičnog ubistava Zorana Đinđića u četvrtak, 12. marta, od 18 sati u kafeteriji "Bukmarker" knjižare Delfi SKC u Beogradu biće predstavljen novi roman Svetislava Basare"Đinđić: memoari s onu stranu groba". O delu posvećenom prvom demokratski izabranog premijera Srbije, pored autora, govoriće i Veljko Lalić, glavni i odgovorni urednik Nedeljnika, Ivan Milenković, književni kritičar i filozof, i Fahrudin Kladničanin, politikolog.

Djindjic---memoari-s-onu-stranu-groba.jpg
Korice knjige Foto: Promo


- Najnoviji roman s ključem Svetislava Basare "Đinđić: memoari s onu stranu groba" još jedna je raskošna karnevalska slika propadanja Srbije, a zapravo oštra satira o atentatu na Zorana Đinđića i posledicama vladavine njegovih političkih naslednika i baštinika njegovih demokratskih nazora. Neiscrpan humor i hiperbola glavna su piščeva oružja i u ovom romanu, svojevrsnom antipodu njegovog romana "Anđeo atentata" - navodi izdavač "Laguna".

Pogledajte fotografije sa snimanja emisije "Crveni karton" posvećene Đinđiću

ĐINĐIĆ JE IMAO ISKRENU PODRŠKU SAMO DVOJICE POLITIČARA IZ DOS Lakićević i Basara o ulozi Koštunice: NIKADA NIJE BIO OPOZICIONAR Foto: Kurir Televizija


Duhovita je koliko i gorka vizija današnje Srbije koju s one strane groba gleda sâm bivši premijer: poput nadvojvode Franca Ferdinanda u romanu "Anđeo atentata", on iznosi svoju, i sasvim svojstvenu, anatomiju uzroka, predistorije i posledica strašnog čina koji mu je došao glave i, povrh svega, njegovih istorijski utemeljenih inspiratora. S neiscrpnim sarkazmom i erudicijom i uz burleskne hiperbole, autor "memoara" kroz sindrom atentata izvrgava ruglu dvovekovne manifestacije naopakog srpskog mentaliteta, naopakog shvatanja države, politike i drugih vidova i modela zajedničkog društveno

Ne propustiteVestiEmisija posvećena sećanju na Filipa Davida – ne propustite večerašnji “Crveni karton”, gost Rade Radovanović, dramski pisac
Crveni karton PR, 3.5..jpg
KulturaJunak nove knjige ponovo pokojni premijer: Svetislav Basara objavio roman "Đinđić: memoari s onu stranu groba"
screenshot-7.jpg
VestiČetiri godine rata u Ukrajini – propuštene prilike i ego politike – Aleksandar Radić u večerašnjem Crvenom kartonu u 00.00
Svetislav Basara
KulturaSvetislav Basara otvorio dušu: Srbi imaju psihologiju seljačke mlade, uvredljivi su, sujetni i slepi za finese
basara.jpg

 Bonus video: Basara o Đinđiću

UBISTVO ĐINĐIĆA JE BILO RITUALNO Basara otkrio planove pre atentata: Znali su da on više neće biti problem, a IPAK SU GA UBILI! Izvor: Kurir televizija