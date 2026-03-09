Slušaj vest

Na 23 godine od tragičnog ubistava Zorana Đinđića u četvrtak, 12. marta, od 18 sati u kafeteriji "Bukmarker" knjižare Delfi SKC u Beogradu biće predstavljen novi roman Svetislava Basare"Đinđić: memoari s onu stranu groba". O delu posvećenom prvom demokratski izabranog premijera Srbije, pored autora, govoriće i Veljko Lalić, glavni i odgovorni urednik Nedeljnika, Ivan Milenković, književni kritičar i filozof, i Fahrudin Kladničanin, politikolog.

Korice knjige Foto: Promo



- Najnoviji roman s ključem Svetislava Basare "Đinđić: memoari s onu stranu groba" još jedna je raskošna karnevalska slika propadanja Srbije, a zapravo oštra satira o atentatu na Zorana Đinđića i posledicama vladavine njegovih političkih naslednika i baštinika njegovih demokratskih nazora. Neiscrpan humor i hiperbola glavna su piščeva oružja i u ovom romanu, svojevrsnom antipodu njegovog romana "Anđeo atentata" - navodi izdavač "Laguna".

Duhovita je koliko i gorka vizija današnje Srbije koju s one strane groba gleda sâm bivši premijer: poput nadvojvode Franca Ferdinanda u romanu "Anđeo atentata", on iznosi svoju, i sasvim svojstvenu, anatomiju uzroka, predistorije i posledica strašnog čina koji mu je došao glave i, povrh svega, njegovih istorijski utemeljenih inspiratora. S neiscrpnim sarkazmom i erudicijom i uz burleskne hiperbole, autor "memoara" kroz sindrom atentata izvrgava ruglu dvovekovne manifestacije naopakog srpskog mentaliteta, naopakog shvatanja države, politike i drugih vidova i modela zajedničkog društveno

