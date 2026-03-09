Slušaj vest

Beograd će 12. i 13. marta 2026. godine biti domaćin festivala kiparskog filma "Filmski horizonti - novi kiparski film", koji će biti održan u Jugoslovenskoj kinoteci. Festival po prvi put sistematski predstavlja savremenu kiparsku kinematografiju publici u Srbiji - filmove koji su osvajali prestižne međunarodne nagrade i beležili milionsku gledanost širom sveta.

Manifestacija se realizuje u okviru kulturnog programa kiparskog predsedavanja Savetom Evropske unije 2026, uz podršku Ministarstva kulture Kipra i pod pokroviteljstvom Ambasade Republike Kipra u Beogradu.

"Kipar je mala zemlja sa velikim pričama. Naši filmovi nastaju iz lokalnog iskustva, ali govore univerzalnim jezikom emocije koji razume publika od Njujorka do Berlina. Posebno nam je zadovoljstvo što će ih sada otkriti i beogradska publika," izjavila je umetnička direktorka festivala Hristina Hadžiharalabus.

Početak projekcija 12. marta

Festival otvara u četvrtak, 12. marta u 18:30, film Find Me Falling (Padam na tebe) rediteljke Stelane Kliris. Ova romantična komedija prati nekadašnju američku rok zvezdu koji utočište traži na Kipru, gde ga sustiže ljubav iz prošlosti. Film je prvi kiparski naslov prikazan na Netflixu i dve nedelje se nalazio u vrhu globalne liste najgledanijih filmova, sa više od 30 miliona pregleda. Projekcija u Beogradu biće održana u prisustvu rediteljke, uz razgovor sa publikom nakon filma.

Iste večeri, u četvrtak, 12. marta u 20:30, na programu je Boy on the Bridge (Dečak na mostu) reditelja Petrosa Haralambusa. Film donosi dramatičnu priču o dečaku koji se nađe u središtu istrage za ubistvo koje razotkriva porodične tajne. Ostvarenje je prikazano na više od 50 međunarodnih festivala i osvojilo nagradu publike na festivalu Cyprus Film Daysi u Olimpiji, a prikazan je i na festivalima u Rimu, Solunu i Melburnu.

Program se nastavlja u petak, 13. marta u 18:30, projekcijom filma Smuggling Hendrix (Švercujući Hendriksa) reditelja Mariosa Piperidisa. Ova duhovita i dirljiva komedija o pokušaju da se pas vrati preko tampon-zone koja deli Kipar osvojila je glavnu nagradu za najbolji strani igrani film na Tribeca Film Festival, kao i niz priznanja na festivalima Palm Springs, Solun i Cyprus Film Days. Nakon projekcije biće organizovan razgovor sa rediteljem.

Festival zatvara u petak, 13. marta u 20:30, film Senior Citizen (Građanin u trećem dobu) reditelja Marinosa Kartikisa. Film donosi intimnu priču o usamljenom starijem muškarcu koji noći provodi spavajući inkognito u bolnici, dok danju vodi skroman penzionerski život. Ovo suptilno ostvarenje osvojilo je nagradu publike na Cyprus Film Days i brojne međunarodne nagrade, uključujući priznanja u Stokholmu, Firenci i Bangkoku.

Okrugli sto "Kiparski film u svetu"

U okviru festivala, u petak, 13. marta u 16:30, biće održan okrugli sto "Kiparski film u svetu", na kojem će Stelana Kliris i Marios Piperidis govoriti o savremenim filmskim trendovima i rastućoj međunarodnoj vidljivosti kiparske kinematografije. Kiparska kinematografija ima snažno međunarodno nasleđe još od vremena reditelja Michalisa Cacoyannisa, čiji je film "Grk Zorba" osvojio tri Oskara i postao jedan od klasika svetskog filma.

Savremeni autori danas nastavljaju tu tradiciju, donoseći priče koje istovremeno odražavaju lokalni identitet i globalnu relevantnost. Ulaz na sve projekcije je besplatan.

