Slušaj vest

Poznati srpski glumac Desimir Stanojević koji je simpatije publike pridobio ulogom Vukašina Golubovića u "Srećnim ljudima" preminuo je na današnji dan, 2020. godine.

Desmir je rođeni Nišlija, ali je karijeru gradio i stekao u Beogradu gde je preko 20 godina proveo u "Pozorištu na Terazijama". Iako iza njegovog imena stoje mnoge uloge, javnosti je ostao najpoznatiji po ulozi Vukašina Golubovića čiji je lik tumačio u kultnoj seriji "Srećni ljudi" u režiji Aleksandra Đorđevića i Slobodana Šuljagića.

U galeriji pogledajte fotografije Desimira Stanojevića:

1/7 Vidi galeriju Desimir Stanojević proslavio se ulogom Vukašina Golubovića Foto: Marina Lopičić, Pritnscreen, Printscreen

Desimir je svojevremeno u jednom od intervjua otkrio kako je baš on bio odabran za tu ulogu.

- Kada sam iz Niškog pozorišta, igrajući mjuzikle kao što su "Ivkova slava" i "Violinista na krovu", došao u Beograd, čuo sam da treba da se radi neka velika serija u režiji Aleksandra Đorđevića, koga znam iz niškog pozorišta, ispričao je Desimir svojevremeno pa dodao da je pozvao je Aleksandra Đorđevića prvobitno zbog predstave za koju je čuo da se traži južnjački akcenat kojim je glumac odlično baratao, ali je reditelj za njega imao drugi plan.

- Prošlo je desetak dana, kuvao sam se u sebi i čekao. Tada sam čuo da ima kasting za seriju i otišao sam. Tada su me pitali šta sam spremio. Rekao sam: "Ništa ja nisam spremio, ali moja žena Nada je spremila dobar pasulj kući, pa ako hoćete, pođite svi tamo. Manite me ovoga, kazao je kroz šalu tada Stanojević i dodao da je dobio ulogu u seriji za koju nije ni slutio da će doživeti takav uspeh.

Foto: Printskrin / You Tube

- Prošlo je nekoliko dana i Aca mi kaže: "U redu je, igraćeš ti to! Ne znam šta je, samo znam da je mnogo veliko", kazao je Desimir i dodao da se serija snimala svakoga dana od devet ujutru do uveče.

- Zato mi je postalo dosadno jer sam počeo da ličim na svog oca, koji je bio šef računovodstva i svakog dana išao na posao. Stalno sam se čudio kako može da ide svakog dana na posao. A, eto, ja sam svakoga dana išao na posao po ceo dan i tada sam shvatio koliko je ozbiljan rad na tom projektu. Snimali smo tim tempom godinama, prisećao se glumac.

Video: Insert iz serije "Bolji život"