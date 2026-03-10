Slušaj vest

Sećate li se onog neviđenog stresa i treme pred prvo upoznavanje s roditeljima vašeg partnera? Taj jedinstveni miks želje da ostavite najbolji mogući utisak i potpune panike da ćete reći ili uraditi nešto pogrešno. Upravo ova situacija je dobila svoju ekranizaciju u najnovijoj domaćoj komediji "Sportsko srce".

Nakon ogromnog bioskopskog uspeha filma "Svadba", stiže nam novo filmsko ostvarenje koje obećava suze - ali isključivo od smeha. Scenario Đorđa Milosavljevića na prvi pogled nas podseća na čuveni holivudski blokbaster "Upoznajte Fokerove", u kom su briljirali Robert de Niro i Ben Stiler. Svi se sećamo urnebesnih scena u kojima budući zet na sve načine pokušava da zadobije poverenje strogog tasta. "Sportsko srce" tu istu, eksplozivnu dinamiku prebacuje na naš, prepoznatljiv domaći teren, uz autentičan mentalitet, tvrdoglavost i dobro poznati inat. Radnja nas uvodi u sudar dva potpuno različita sveta. Upoznajemo Maju, koja se vraća iz inostranstva i odlučuje da je vreme da njen verenik Pavle konačno upozna njenog oca - Macuru. Međutim, Macura nije običan tast. On je prekaljeni vlasnik lokalne kafane, čovek koji drži do tradicije i ne priznaje ništa što nije "po starinski".

S druge strane je Pavle, pripadnik beogradske elite s Dedinja, koji pokušava da se snađe u tom novom i pomalo zastrašujućem okruženju. Kad se susretnu surovi duh Zemuna i uglađeno Dedinje, rezultat je niz komičnih nesporazuma i apsurdnih situacija jer se tu umešaju još i fudbal i tenis.



- Macura je ogledalo pravog balkanskog mentaliteta. On je čovek iz naroda sa stavom i filozofijom života u kojoj sportsko srce prevazilazi sve prepreke. Najmanje me zanimaju nagrade za ovu ulogu, i to kažem u najpozitivnijem mogućem smislu - potpuno sam fokusiran na sam rad i na to da tu autentičnost verno prenesem - rekao je Mima Karadžić pred večerašnju premijeru u Sava centru.

Glumac i producent ovog ostvarenja, kao i svi ostali glumci radili su bez honorara. Film "Sportsko srce" je, kako kaže, nastao iz čiste potrebe da se ispriča važna priča, uprkos izostanku institucionalne podrške.



- Svi smo producenti. U ovom filmu to je bilo silom prilika, jer nismo dobili ni od koga novac da snimamo film. Nismo imali nikoga iza sebe, nego smo mi sami to napravili. Ta ideja Dragana Gage Đurkovića bila je vrlo plodonosna. Napravili smo upravo ono što smo hteli. Sad, kako će to proći, to će publika reći, ali u svakom slučaju mi smo ovaj film napravili, što bi se reklo, iz čiste ljubavi. Ako zaradimo, imaćemo honorare, ukoliko ne bude gledano, ostaće jedan divan film - otkrio je novinarima kroz osmeh Karadžić.

Neizbežno pitanje je bilo i o saradnji s bratom i rediteljem ovog ostvarenja Milanom Karadžićem:

- Kad radite s rođenim bratom, granice između profesionalnog i privatnog postaju gotovo nevidljive. Ti porodični okršaji na setu nam, zapravo, služe kao pravo gorivo za kreativnost. Imamo tu slobodu improvizacije i dozvoljavamo odstupanje od napisanog, jer se tako rađaju najbolje stvari.

Na kraju smo ga pitali da li AI može da zameni glumce, scenariste i reditelje.

- Mislim da veštačka inteligencija ne može da ugrozi ovo što mi radimo. Mi smo ipak ljudi od srca. Kad se nešto radi iz te duboke emocije, iz nekog našeg specifičnog inata, to mašina ne može da napravi. To mora da izađe iz čoveka, ne može da izađe iz robota. Postoji nešto duboko u našem mentalitetu što prosto nijedan algoritam ne može da simulira - zaključio je glumac i producent.

